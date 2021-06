SU SALUD ORAL

VIVA MÉXICO

Dicen que la mayoría de las personas somos buenas, pero hay grandes problemas de valores, y de sentimientos. Los sentimientos son impulsos de sensibilidad, los cuales debemos guiarnos con inteligencia, los sentimientos son instintivos y dejarnos dominar por ellos es una pérdida de libertad, los buenos sentimientos como el amor debemos fomentarlo, los malos como el odio debemos rechazarlos. Dentro de los valores son muchos, "la libertad" es uno de ellos, se refiere a la capacidad de actuar según nuestras propias decisiones y escoger cada uno, los pasos que queremos dar y sus diferentes aspectos. Su ámbito abarca asuntos muy importantes como la vida familiar, la elección de un oficio u ocupación, así como también temas de la vida diaria: ¿Qué deseo hacer en este momento? Se ejerce plenamente cuando la persona puede considerar con cuidado y objetividad sus decisiones y vive en un entorno que le permite llevarlas a cabo. Todas las personas somos únicas y diferentes y tenemos planes propios, la libertad nos permite esforzarnos para cumplirlos, e ir creciendo cada vez más "pensando en que no dañe a los demás", Un hombre libre es un hombre responsable, no debemos de confundir la libertad con el olvido de las obligaciones, elegir la ocupación que queramos, pero ejercerla con responsabilidad. Siendo éticos en nuestra profesión para la confianza de los demás, y así cada uno, en su espacio de vida, de trabajo, dar lo mejor de sí, empezar por uno mismo, la familia, nuestra vida, la profesión, y por México nuestro país, esto es lo que necesitamos una participación ciudadana de todos. Trabajemos por ser mejores personas, mejores Mexicanos, estamos pasando por una pandemia, que todavía no termina, seguimos con obligaciones del cuidado, "tú me cuidas, yo te cuido" utilizando él cubre boca en lugares cerrados, y la sana distancia de 2 metros, con respeto y amor sin dañar a nuestro prójimo, actuando con valores positivos actuando con muchísima responsabilidad en nuestro propio entorno. México es un país hermoso, sigamos orgullosos de ser Mexicanos, venimos a este mundo a ser felices y compartir la felicidad. Como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones, Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el Estado. Todos los derechos ciudadanos parten de los Derechos Humanos, una serie de postulados de carácter universal creados por la Organización de Naciones Unidas en 1948. Entre los valores éticos más importantes destacan la igualdad, la libertad, la justicia, la equidad, la honestidad, la verdad, la responsabilidad o la empatía, y son necesarios para promover relaciones armónicas en la sociedad. Como parte de un Colegio de Profesionistas, tenemos también derechos y obligaciones, las cuales debemos de cumplir, de acuerdo con la Ley de Profesiones. La siguiente semana el domingo 6 de junio es un día muy especial, en donde todos tenemos la responsabilidad, y deber de ejercer nuestro voto, observé el gran entusiasmo porque el equipo Santos llegara a campeón, por su séptima estrella, ojalá este mismo entusiasmo, lo vivamos en la afluencia masiva en las urnas, para ejercer un derecho como ciudadano. Por nuestro bello País,n ejerzamos nuestro deber y derecho cívico.