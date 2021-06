Productores del norte alistan movilizaciones

Productores agrícolas y pecuarios amagan con realizar movilizaciones y tomar algunos aeropuertos en varios estados del norte del país, puesto que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que les dé las condiciones para seguir trabajando.

La convocatoria la está haciendo la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) para el próximo 30 de junio, ya que "es imposible para los productores en general trabajar bajo las condiciones que nos está dando este gobierno. La pregunta es: ¿qué le hizo el norte de México al presidente de la República?, ¿por qué nos tratan de esa manera?", dijo Baudilio Rodríguez Abusaid, presidente de la asociación.

Reiteró que la convocatoria no solo se está haciendo a los productores de leche de la Comarca Lagunera, sino a todos los que tengan que ver con la cadena de producción primaria en los estados de Coahuila, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y hasta San Luis Potosí, donde se tiene pensado hacer manifestaciones simultáneas para exigir condiciones para continuar con sus actividades.

"Vamos a tomar el aeropuerto de Torreón, el de Durango, Chihuahua, Zacatecas, el de Culiacán y vamos a hacer otras movilizaciones para exigir que se haga algo al respecto… no podemos seguir así".

El presidente de la CNPR acusó a los diputados de Morena de traición, pues en la elección anterior, para poder llegar al Congreso, los buscaron y les prometieron un cambio, pero al cumplir con su objetivo, se olvidaron de los campesinos y muchos de ellos pretenden reelegirse.

"Nos traicionaron, nos buscaron y nos prometieron muchas cosas, que todo iba a cambiar y al final no pasó nada. Merecen que los metan a la cárcel porque les dimos el voto... confiamos en ellos, además cuando buscamos a algunos para que nos acercarán con funcionarios para solicitar programas o apoyos, nos pedían dinero y como no se los dimos pues ya no los volvimos a ver. Estamos hartos de esas políticas y por eso nos estamos organizando. Que tenga lo que tenga que venir, pero el norte se levanta para manifestarse".

Rodríguez Abusaid dijo que es preocupante que hasta el momento no hay ni un pronunciamiento por parte del Gobierno federal sobre la sequía y de antemano saben que les está "pegando" muy fuerte.

Aclaró que no es dinero lo que están pidiendo, pues lo único que quieren es trabajar y en el caso de los productores de leche hay un retroceso al no respetar las negociaciones que en su momento de hicieron en cuanto el volumen de lácteo que les recibirían en el Centro Regional de Acopio de Liconsa, pues de los 45 mil litros que estaban entregando, disminuyó a un 40 por ciento, y cuando se presentó el proyecto se les aseguró que la "reciba" aumentaría hasta 65 mil litros, pues se congregaría a lecheros de Durango y Coahuila.

"Todo el apoyo del Gobierno federal se ha ido al sur, estamos conscientes que allá hay mucha necesidad, pero no se puede dejar a un lado al norte, necesitamos salir adelante... ya no podemos más. Yo le pregunto al presidente: ¿dónde se producen los tomates que se come?, ¿el jamón, el pollo que se come o la leche que toma?", finalizó Rodríguez Abusaid.