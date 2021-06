Culpa Julián Gil al síndrome de Marjorie de Sousa por decisión de su hijo

Luego de perder la patria potestad de su hijo ante Marjorie de Sousa, Julián Gil señala que sus decisiones se deben a que la actriz padece del síndrome de alienación parental, lo cual lamenta dado que ha afectado su relación con su hijo.

Durante una entrevista con Televisa, el actor recordó que no ha podido ver a su hijo Matías en cuatro años, explicó que Marjorie padece este síndrome que los doctores explican como una enfermedad que provoca denigrar al padre (o madre) para que un hijo cambie su perspectiva de este.

"Yo creo que la gente también debe entender que la señora (Marjorie de Sousa) padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados", señaló.

Ante dicha situación que los llevó a los tribunales casi tres años, Julián Gil pidió a los medios dejar de cuestionarse sobre la actriz y su hijo, lamentando incluso no extrañarlo, dado que, desafortunadamente, no ha convivido con él.

"Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo", dijo con pesar el argentino de 50 años.

El síndrome de alienación parental (SAP) se manifiesta cuando el padre o la madre comienza a denigrar al otro buscando que el niño o niña cambie su perspectiva sobre este, generalmente buscando obtener algún beneficio.