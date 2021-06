¿Hay vida después de la muerte?, para la coahuilense Susana Zabaleta, sí, sí hay.

La actriz y cantante cree que la historia de cada ser humano no termina cuando fallece, continúa en un posible plano astral, aunado al legado que todo hombre o mujer deja a su gente, ya sea para bien o para mal.

"Pienso que hay algo después de esta vida. Considero que hay un más allá y que todo lo que hagamos en vida va a repercutir después de fallecer, así que cuídense, ladrones o asesinos, porque seguro hay una ley divina que los juzgará.

"Desde que nacemos sabemos que vamos a morir, pero ¿qué hay después de la muerte? La gente con fe siempre está predestinada a pensar que habrá algo más allá, que Dios existe y que vamos a estar en el cielo; eso es lo que nos cuentan. Esa angustia del ser humano de dejar un legado, de decir que hay un más allá, es lo que nos hace hacer estas cosas como esta película", manifestó.

Susana se refiere al largometraje Fantasmas, que recién terminó de filmar en Guadalajara bajo la dirección del joven cineasta Ian Martin y que fue el detonante para que ella charlara en exclusiva vía Zoom de sus creencias, de este proyecto que la tiene entusiasmada y hasta de las elecciones que se llevarán a cabo hoy. También declaró que: "amo Torreón, tiene una cultura padrísima. Amo a mi tierra y siempre he luchado por mi tierra".

"Yo siempre he sido un fantasma porque de repente estoy y luego me desaparezco", dijo entre risas y añadió: "esta película habla de todo esto que nosotros queremos y que intentamos creer acerca de la vida después de la vida, es una historia de fantasmas y a mí siempre me han gustado las cintas de seres de ultratumba.

"Es una película tremendamente cómoda, ubicada entre los años 50 y 70, que podrán ver hasta los niños porque a ellos les encantan las historias relacionadas con el terror y hay que recordar que en Coahuila hay bastantes", pronunció.

La intérprete de Ella y él aprovechó el momento para contar una terrorífica anécdota que, según estableció, ocurrió en este estado.

"Cuando íbamos de Monclova a Cuatro Ciénegas, mi familia me decía que en ese trayecto se habían muerto muchos niños en las vías del tren y que los niños penaban y se le aparecían a la gente que pasaba por ahí", sostuvo.

Desde su hogar, Susana compartió que ella siempre ha sido partidaria de apoyar el talento joven y fue por eso que aceptó trabajar con Ian Martin, cuya cinta Fantasmas es su ópera prima.

"Ian tiene 23 años. Hay actores que no se arriesgan a trabajar en las primeras películas de un cineasta. En el caso de Ian, lo único que tenía claro era que yo sería 'Elizabeth'. Él me dijo: 'yo escribí este personaje para ti, no para nadie más; dime qué quieres para decirme que sí', entonces sus ganas fueron las que me hicieron sentir que debía trabajar en su largometraje".

Por ahora, Susana no sabe cuándo arribara a las salas Fantasmas, pero sí tiene claro que la secuela de Sexo, pudor y lágrimas muy pronto ocupará los cines de toda la república mexicana a poco más de 20 años del estreno de la cinta dirigida por Antonio Serrano.

"Por fin, ya viene la cinta. Se suponía se estrenará en 2020, pero por la pandemia no se pudo; sin embargo, ahora sí ya viene. La película está increíble porque trata de cómo crecieron nuestros personajes, cómo les ha ido en la vida; nunca te sale todo como quieres y eso es algo de lo que vamos a ver, es por eso también que me gusta decirles a las personas que busquen metas a corto plazo, al pasito, porque si no, la frustración es bastante".

A inicios de 2021, Susana presentó un proyecto que le ha dado un cúmulo de satisfacciones. Se trata de El otro libro de los abrazos.

"Estamos a punto de terminar la primera edición y continuar con la segunda. Este libro habla de mi niñez, de la historia de mi vida con mis papás y hermanos, habla de la falta de abrazos y de este mundo entero que tiene la necesidad inmensa de abrazar y que no lo comprendemos porque el poder de un abrazo es inmenso.

"Soy muy exacta, muy precisa, por no decir loca. Me di a la tarea de buscar el papel que quería, la edición que quería y cómo lo quería. Son dos libros que se abrazan, es una cosa bellísima. Por un lado viene mi historia personal y del otro lado vienen fotografías de grandes fotógrafos de México, como Pedro Mayer y Eunice Adorno, quienes me hicieron el favor de darme sus abrazos", puntualizó.