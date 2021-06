Futbolistas ingleses se seguirán hincando

Los jugadores de la selección de futbol de Inglaterra apoyarán una rodilla en tierra en la Eurocopa pese a temores de una reacción adversa, luego que el gesto antirracismo fue abucheado por sus propios hinchas antes de un partido amistoso ante Austria.

Los hinchas no habían podido acudir a los partidos de la selección inglesa desde el 2019 hasta la victoria de 1-0 contra Austria en Middlesbrough, donde el gesto fue recibido con abucheos que fueron ahogados rápidamente por los aplausos de otros.

El mediocampista de Inglaterra Kalvin Phillips, que estaba en la banca de suplentes para el encuentro, dijo que se sintió "confuso y decepcionado" por el incidente.

"Pienso que yo me sentí contento al menos de que los abucheos fueron apagados por los hinchas vitoreando, pero no pienso que sea una gran situación, especialmente para nosotros los jugadores", dijo Phillips, quien es negro. "El equipo habló sobre el asunto y llegamos a la conclusión de que, no importa lo que suceda alrededor, seguiremos participando en el gesto y pienso que eso es una gran idea".

El último partido de preparación antes del torneo ( hoy contra Rumania) también se jugará en Middlesbrough.

"Esencialmente, la gente está abucheando a su propio equipo", dijo el técnico Gareth Southgate. "No entiendo realmente eso. Si no estás de acuerdo con una situación, entonces quizás no tienes que aplaudir o no tienes que hacer nada".

"Pero abuchear a tu propio equipo es una respuesta extraña en mi opinión. Y quería determinar si los jugadores estaban contentos con seguir. Pienso que hay una aceptación de que este gesto está perdiendo impacto porque lo hemos estado haciendo por una campaña".

Southgate explicó que piensa en sus jugadores y sus vidas cuando hinca la rodilla.

"Pienso que esas personas (que abuchean) deben ponerse en el lugar de esos jugadores jóvenes y (pensar) cómo se debe sentir", dijo. "Si fuesen sus hijos, si son lo suficientemente mayores para tener hijos, ¿cómo se sentirían si sus hijos estuvieran en esa situación? Lo más importante para nuestros jugadores es saber que estamos totalmente unidos. Estamos totalmente comprometidos con apoyarnos uso a los otros, apoyar al equipo".

"Nos sentimos cada vez más determinados a apoyar la rodilla durante este torneo. Aceptamos que pudiera haber una reacción adversa y lo vamos a ignorar y proseguir". Southgate dijo que probablemente exista una forma más impactante de expresar una posición contra la desigualdad en adelante.

Los futbolistas iniciaron el gesto el año pasado como parte de llamados globales a erradicar la injusticia racial luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.