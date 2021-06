Call me Cruella, un éxito de Florence + The Machine

La artista ganadora de premios multiplatino Florence + The Machine, interpreta la canción original, Call me Cruella, en la nueva película de live action de Disney Cruella que ya se encuentra en las salas de la Comarca Lagunera.

Call me Cruella aparecerá en la trama y en la banda sonora de la película y en el score original.

Sobre la colaboración de Call me Cruella, Florence comentó que creció influenciada por Disney.

"Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron canciones de Disney. Y los villanos a menudo obtuvieron mejores números. Entonces, ayudar a crear e interpretar una canción para 'Cruella' es la realización de un sueño de la infancia que se ha mantenido durante mucho tiempo. Estoy muy agradecida con Nicholas Britell y Disney por permitirme tanta libertad creativa y por confiarme la hermosa locura de Cruella", comentó en un comunicado enviado por Universal Musica.

Welch es la compositora y líder de la banda nominada al Grammy, Florence + The Machine.

Sus cuatro álbumes de estudio aclamados por la crítica han vendido millones de copias en todo el mundo, con 3 álbumes alcanzando el Top 10 en EUA.

Adicionalmente al Premio BRIT al Álbum del Año por su debut en 2009, Lungs, How Big, How Blue, How Beautiful de 2015 encabezó las listas en el Reino Unido y Estados Unidos.

Florence ganó el premio Ivor Novello en la categoría de composición. Más recientemente, Florence hizo su debut como actriz en una transmisión teatral de televisión en vivo para la serie de HBO y Sky Atlantic, The Third Day.