Buscan más espacios públicos para futbol

Las Ligas Unidas de Futbol de la Laguna, esperan en un futuro no muy lejano, la apertura de más canchas para la práctica de este deporte, sobre todo los fines de semana, que es cuando se incrementa más la actividad.

Y es que Cecilio García, que está al mando también de la Delegación de Árbitros de Futbol de la Laguna, advirtió que son pocos los espacios que se tienen sobre todo en Torreón, para poder llevar a cabo los partidos.

"Se le tiene qué buscar debido a que los espacios, ya se tienen ocupados por otros deportes, por ejemplo en la Unidad Deportiva, los del tochito siempre entrenan entre semana y en las otras ya hay escuelitas. Ya están libres después de las 9 ó 10 de la noche", señaló.

Dijo que además se busca recuperar la esencia de este deporte, para poder celebrar torneos, donde el campeón reciba su trofeo y no dinero en efectivo, ya que ahí se pierde lo amateur y entre en lo semiprofesional.

"Hemos promovido el futbol, pero ya existe la incertidumbre entre quienes lo practican, por la falta de campos. Solamente en Laguna Sport y San Pablo que tiene al Instituto Montesquieu, los equipos tienen acceso a participar con inscripciones y arbitrajes que pueden solventar".

Agregó que la mayoría del padrón de jugadores, proviene de colonias y barrios donde faltan espacios para jugar, ya que a decir de ellos, los tradicionales torneos de baby fut quedaron en el olvido, por lo que buscan la forma de jugar.

"Este es el sentir de la gente que tiene necesidades del futbol amateur. Muchos son de Veteranos, Máster y Libre, pero luego vienen los juveniles e infantiles. Ojalá que se tuvieran más espacios, ya sea por parte del gobierno, la Iniciativa Privada (IP) o alguna Asociación Civil (AC). Esto es para bien del deporte local", comentó.

Confesó que con el pago de inscripciones y arbitrajes, se costea la renta de los mismos campos y el mantenimiento, con pagos en los servicios de agua, luz, rayado y corte del campo, redes y pintura para las porterías. "Es una inversión que se realiza no solamente en fin de semana, sino entre semana cuando juega la Liga Nocturna, no queda utilidad. Tengo 56 años en el deporte, promoviendo no solamente el futbol, también el beisbol" aseveró García.