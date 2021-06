EN ÉL, ENCUENTRA TODO

Anatole France, un día que andaba muy "claridoso" dijo: "Un diccionario es el universo por orden alfabético. Es el libro por excelencia. Todos los demás están en él contenidos. Ya nada más falta saber sacarlos de ahí…"

Yo diría que es ¡obvio! La verdad es que no sé hasta qué grado lo dijo en serio porque es una perogrullada, o sea algo demasiado obvio para decirlo.

Eso no quiere decir que don Ana no tuviera razón y creo que hay que hacerle caso.Es bueno tener siempre un diccionario a la mano y cuando nos asalte una duda, no hay que resistirse, como a los asaltos.

En este caso hay que dejar que la duda nos asalte tranquilamente y luego, eso sí, no quedarse con el puñal clavado. Hay que ir y consultar el "tumbaburros" para aclarar la duda antes de que nos roa -o roiga, o roya- las entrañas.

¿Cuál diccionario? El que usted quiera. Claro que mientras más voluminoso sea más completo estará y más nos va a servir. El Diccionario de la Real Academia Española es muy bueno y se puede consultar en línea, aunque no es la perfección, pero es el que tiene mayor autoridad porque representa el pensar de la Academia de la Lengua como institución.

Si puede tener además un diccionario etimológico sería aún mejor porque éste le podrá decir de donde provienen las palabras, cuáles son sus raíces. Si quiere puede conseguirse el de Joan Corominas aunque yo le recomiendo mejor el de Guido Gómez de Silva porque Corominas es catalán y Gómez de Silva es mexicano y eso le permite tener un sentido de interpretación más acorde con nuestra manera de pensar.

Además hay diccionarios especializados en mexicanismos, en regionalismos, en barbarismos, en lugares geográficos y en diversas especialidades de la ciencia como medicina, derecho, etcétera.

No nada más tenga el diccionario, ¡también consúltelo! Porque luego se deja uno llevar por la sensación de que ya tenerlo es suficiente. Es como cuando quiere uno aprender a tocar la guitarra: compra una guitarra y con el solo hecho de tenerla, siente que ya se puede arrancar dando conciertos como si fuera un guitarrista consumado.

No, falta ponerse con toda paciencia a consultar, a buscar, a pensar, a aprender.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: La sra. Talavera pregunta si los cargos deben llevar mayúscula inicial, como: presidente, rey, obispo, papa, jefe del departamento tal, etc.

LE RESPONDO:Los títulos, cargos y nombres de dignidad, como rey, papa, duque, presidente, ministro, etc., normalmente se escriben con minúscula. Sin embargo, es frecuente que estas palabras se escriban con mayúscula cuando se emplean referidas a una persona concreta, sin mención expresa de su nombre propio: "El Rey visitará nuestra ciudad"; "El Papa nos dio su bendición", etc.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El amor es como una enredadera. Si no tiene donde enredarse, se muere.