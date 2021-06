La Selección Mexicana va por el título

La Selección Mexicana buscará el título de la primera edición de la Liga de Naciones cuando se mida a los Estados Unidos, en una edición más del clásico de la Concacaf.

México logró el boleto a la final con bastantes problemas, luego de imponerse en penales 5-4 a Costa Rica tras empatar a cero en los noventa minutos de acción.

"No podemos ir de más a menos como nos sucedió ante Costa Rica y sobre todo no perder el balón en el centro del campo, porque nuestras opciones de gol se ven de inmediato muy reducidas", manifestó el seleccionador Gerardo Martino.

Con angustia y sin pirotecnia Estados Unidos se impuso 1-0 a Honduras gracias a un tanto en el minuto 89 de Jordan Siebatcheu, quien compartió protagonismo con el portero Zack Steffen, quien neutralizó varias escaramuzas de los centroamericanos.

El entrenador Gregg Berhalter admitió que el equipo de las Barras y las Estrellas no tendrá muchas opciones frente al "Tri" si no eleva el domingo su producción futbolística. "Debemos hacer mejor las cosas en el campo, especialmente a la hora de definir ante el marco rival", dijo.

La última final en torneos de la Concacaf entre selecciones de Estados Unidos y México fue la de la Copa Oro 2019.

México se alzó con el título. El "Tri" no ha perdido con Estados Unidos desde el año 2018.

El torneo ha sido tomado por ambas selecciones como preparación para la Copa Oro, que se disputará en julio en territorio estadounidense.

Además, a partir de octubre también comenzará la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022, en la que Estados Unidos y México partirán de nuevo como favoritos a conseguir dos de los boletos directos que están en juego.

Hoy, México buscará reivindicar su condición de líder dentro del futbol de la Concacaf. Estados Unidos quiere derrotar a México, y si lo logra, sería un espaldarazo al trabajo de Berhalter.

MARTINO PIDE RESPETO A DELANTEROS

Martino consideró una falta de respeto que no se considere a Henry Martín y Alan Pulido como los "9" de la Selección Mexicana. La reciente falta de gol, sobre todo en el empate ante Costa Rica, arrojó varias críticas, ante las ausencias de Raúl Jiménez (lesión) y Javier "Chicharito" Hernández (decisión técnica).

"Me parece una falta de respeto decir que no tenemos '9', uno es Pulido y el otro es Martín. Después, la evaluación que ustedes [prensa] hacen de los futbolistas citados depende exclusivamente de ustedes. Nosotros no citamos jugadores que posicionalmente jueguen en otro lugar que no sean centro-delanteros, cualquiera de ellos dos lo hace en ese lugar", defendió el entrenador de la Selección.

La última vez que Henry metió gol con la camiseta del Tricolor fue el pasado 1 de octubre, sobre Guatemala. El de Alan fue ya en 2017, frente a Finlandia. La baja sensible de Raúl -quien sigue en recuperación tras la fractura de cráneo sufrida el año pasado-, la no convocatoria de "Chicharito" y el bajo nivel de juego del par de delanteros hoy concentrados han incrementado la presión sobre el "Tata", necesitado de encontrar a alguien que liquide las jugadas hoy por la noche ante Estados Unidos.

Todo esto se ha sumado a la posible convocatoria de Rogelio Funes Mori, nacido en Argentina, en un futuro muy muy cercano. El último anotador del Tricolor fue Hirving Lozano, mejor conocido como "Chucky", quien marcó los dos sobre Islandia en el amistoso de la semana pasada. El buen momento de este jugador lo ha colocado en el radar de los Juegos Olímpicos, aunque Martino dijo desconocer si será considerado o no por parte de Jaime Lozano, quien tiene las riendas del combinado juvenil para Tokio.

"La lista de Juegos Olímpicos y Copa Oro está en alto porcentaje definida; en cuanto esté se la daremos a los futbolistas, después Jaime dará su lista y yo la mía", sentenció el timonel argentino.

4 VICTORIAS tres empates y tres derrotas tiene México en los últimos diez juegos ante Estados Unidos.