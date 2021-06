Sinéad O'Connor anuncia su retiro

Sinéad O'Connor marcó la música durante los años ochenta, tanto por su timbre de voz, que resultó "especial" al oído, como por su apariencia, que rompía con los estándares femeninos de dicha época. Y apenas de las controversias en la década de los noventa, que terminaron por alejarla de los grandes medios, la cantante islandesa continuó su carrera musical desde el sector independiente.

Sin embargo, a sus 54 años de edad, la artista anunció, por medio de una serie de publicaciones en Twitter, su retiro de la música y de los escenarios.

La intérprete de "Nothing compares 2U" comenzó el hilo en la red social el pasado viernes 4 de junio escribiendo: "Esto es para anunciar mi retiro de las giras y de trabajar en el negocio de las grabaciones. He envejecido y estoy cansada". Luego de ello, la cantante señaló que "No Veteral Dies Alone", su nuevo álbum, será el último de su carrera, especificando que no hará más giras ni promociones.

Los fanáticos de la cantante reconocieron su retiro como la elección correcta, dado que ha decidido hacerlo en el momento indicado.

Por otro lado, la mañana de ayer, 5 de junio, decidió agregar en el hilo de Twitter una disculpa a los promotores y representantes a quienes les fuera a incomodar dicha noticia. "Supongo que el libro (memorias recién publicadas) me hizo darme cuenta de que soy mi propio jefe. No quería esperar por permiso de los hombres sobre cuándo podría anunciarlo".

Sinéad compartió detalles sobre su nuevo álbum en el comienzo de la semana pasada, dado que este será el undécimo de su carrera y que actualmente cuenta con una fecha de estreno programada para el 2022, la cual se espera se lleve a cabo de manera completa y tradicional, pero omitiendo la gira promocional.

O'Connor anticipó la llegada de este álbum en diciembre del 2020, siendo el primer álbum que lanzará desde el año 2014, cuando publicó el titulado "I'm not bossy, I'm the boss".

LA MÚSICA LA SALVÓ

La vida de Sinéad O'Connor comenzó con un desafío desde su infancia, donde se enfrentó al abuso físico, emociona y sexual por parte de su propia madre.

"Mi recuerdo más lejano es ella diciéndome que no debí nacer. Ella no me quería, no quería niñas. Quería que fuera niño. Me trataba como niño, me cortó el cabello. Cada vez que me golpeaba, a diario, me hacía quitarme la ropa y acostarme desnuda en el suelo, con mis brazos y piernas abiertas. Atacaba mi abdomen, quería reventar mi útero y destruir mi sistema reproductor. Quería que dejara de ser mujer", reveló en una entrevista de Dr. Phill en el 2017.

Luego de haber sido abusada por extraños, y luego de la muerte de su madre, decidió que raparse sería parte de su imagen. "No quería ser bonita, ser bonita era algo peligroso porque podía ser violada o molestada en todas partes".

Fue una de las monjas del reformatorio donde terminó viviendo quien se dio cuenta de su talento y le ofreció una guitarra. O'Connor empezó a desarrollar aptitudes musicales para luego dirigirse a Londres, donde firmó un contrato con apenas 17 años.