Sismo de magnitud 5.3 sacude partes del sur de California

El sismo de magnitud 5.3 fue reportado a las 10:55 de la mañana y el epicentro fue a unos 11 kilómetros (6,8 millas) al oeste de Calipatria, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Fue el más fuerte entre una serie de terremotos reportados en la zona desde la 1:00 de la madrugada.

Scripps scientists are keeping an eye on an evolving #earthquake swarm that started today south of the #SaltonSea in southern California. In the first hour after the magnitude 5.2 earthquake an additional ~175 earthquakes (!) have already occurred. pic.twitter.com/fuIP95Erbs