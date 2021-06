Exhiben a José Eduardo Derbez por robar celular en estado de ebriedad

Este sábado a través de Twitter, el usuario Renato Francis exhibió a José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, por presuntamente robar su teléfono celular en estado de ebriedad.

"Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa "POR EQUIVOCACIÓN" De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos", escribió Renato.

Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa "POR EQUIVOCACIÓN" De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos.#AdemasDeBorrachoTranza @joseedu92 — Renato Francis (@renfrancis) June 5, 2021

Cerca de 600 internautas compartieron el post y criticaron el comportamiento del conductor y comediante, sin embargo hubo quienes lo defendieron.

"Cómo si José Eduardo estuviera tan necesitado de andarse llevando celulares y todavía pones la cara en duda, y si lo recuperaste para que publicarlo pero en fin", escribieron.