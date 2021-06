Recibe oportunidad Mario Cázares ante el Campeón Mundial Supermediano de WBA

El invicto Campeón Mundial Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), el cubano David Morrell Jr., estará exponiendo su título, ante el invicto contendor mexicano, Mario Cázares, en la estelar de una función que se realizará el próximo domingo, 27 de junio, en el “The Armory”, de Minneapolis, Minnesota.

"En su corta carrera profesional, Morrell ya se ha establecido como una fuerza en las 168 libras y buscará realizar otra actuación destacada el 27 de junio", dijo el promotor Tom Brown, de TGB Promotions.

“Morrell estará motivado para impresionar cuando regrese frente a la multitud de su ciudad natal adoptiva en The Armory. En su camino se interpone un duro contendiente en Mario Cázares, quien no es ajeno a lograr una sorpresa, después de haber vencido a Julio César Chávez Jr. en su última salida. Agregando una pelea explosiva de peso crucero entre Efetobor Apochi y Brandon Glanton, más el ascendente Omar Juárez contra el accidentado All Rivera, y será un regreso imperdible a The Armory en Minneapolis", señaló.

Ahora basado en Minneapolis y entrenando fuera de Minneapolis, Morrell (4-0, 3 KO's) ha demostrado el prodigioso talento, que lo convirtieron en un destacado boxeador amateur de Cuba, antes de llegar a Estados Unidos en el 2019.

Antes de ser elevado recientemente, el peleador, de 23 años de edad, capturó un título interino WBA, al dominar al entonces invicto Lennox Allen, en agosto de 2020. Recientemente, Morell entregó un nocaut en el tercer asalto sobre Mike Gavronski en diciembre pasado.

Morrell volverá a pelear en la Armería en su ciudad natal adoptiva por segunda vez, después de haber detenido previamente a Yendriz Rodríguez en su debut profesional en el lugar en agosto de 2019.

"Como siempre, estoy agradecido con todo mi equipo por la oportunidad de subir al ring una vez más en The Armory en Minneapolis", dijo Morrell. “Este es aún más especial para mí, porque es mi primera defensa del título frente a mi nuevo público local en Minneapolis. Estoy emocionado de volver a sentir la energía de la afición y contra un muy buen rival. Hemos trabajado duro, ahora es el momento de divertirnos ".

Cázares (12-0, 5 KO's) logró la mejor victoria de su carrera en su última salida, obteniendo una decisión técnica sobre el excampeón mundial Julio César Chávez Jr., ya que los tres jueces lo tenían por delante en las tarjetas, cuando la pelea se detuvo en el sexto asalto.

El peleador mexicano, de 30 años de edad, se convirtió en profesional en el 2015 y agregó tres victorias en el 2019, antes de triunfar sobre Chávez, en septiembre de 2020. Peleando desde su natal Baja California, México, Cázares hará su debut en Estados Unidos el 27 de junio.

"Esta pelea es muy importante para mi carrera", dijo Cázares. “Este tipo de pelea por el campeonato es para lo que he estado trabajando. Definitivamente respeto el boxeo cubano y el estilo de Morrell. Es alguien con mucha experiencia en el campo amateur que ahora lo está demostrando en el boxeo profesional. Pero me encanta ser el perdedor y llegar a la ciudad natal de mi oponente. Los fanáticos de Minneapolis se llevarán una sorpresa el 27 de junio ".

En la misma función, el crucero Efetobor Apochi se medirá al invicto Brandon Glanton, en un duelo pactado a 10 asaltos. El superligero Omar “El Relámpago” Juárez se fajará con All Rivera, en una pelea pactada a diez asaltos.