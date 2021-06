'El Rayo' va por nueva corona nacional

Dispuesto a ganar un nuevo campeonato nacional en la disciplina de autos modificados, el lagunero Javier Rivas Kuster, mejor conocido como “El Rayo”, se prepara rumbo al evento “Mi Papá es mi motor”, a celebrarse el próximo domingo 20 de junio en el estacionamiento del Centro de Convenciones de esta ciudad.

En el próximo evento a celebrarse en La Laguna, se celebrará a los papás y eso tiene un significado especial para “El Rayo”, ya que el gusto por los coches, la velocidad y la potencia que pueden desarrollar esas máquinas, lo adquirió de su padre, Eduardo Rivas Echeverrría, un apasionado del Deporte Motor, al igual que la madre de Javier, María Estela Kuster de Rivas, igualmente gran aficionada de la velocidad. “Yo empecé así, viendo a mis padres que profesaban la pasión por los autos en circuitos, cuartos de milla, deportivos, pero yo me enfoqué más al área del tuning, al área SPL, al Open Show, donde se hace un esfuerzo especial, inviertes el tiempo y esfuerzo para lograr ganar”, señaló el competidor gomezpalatino.

“A lo largo de estos años 9 años como participante en estos eventos, no se me ha hecho fácil, he tenido que competir con grandes aficionados a la disciplina de los coches modificados, no todas las las había ganado, pero después de que me fui actualizando en mi carro “El Rayo", ahí fue donde saqué todo mi cariño y amor que tenía, la pasión de los vehículos deportivos”, añadió quien también será festejado como padre de familia.