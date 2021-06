Floyd Mayweather y Logan Paul, listos para pelea de exhibición

Floyd “Money” Mayweather y Logan Paul estuvieron frente a frente previo al encuentro de exhibición que sostendrán el domingo en el Estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida.

Mayweather señaló: “Va a ser divertido. Es lo que hago. Existe una diferencia entre ser un peleador de YouTube y un peleador de élite. Soy un boxeador y no me preocupo por nada. He sido un profesional durante 25 años y he enfrentado a los mejores y he visto todos los estilos y siempre salí con la mano en alto”.

“¿Por qué pelear contra Logan Paul? Es enorme en YouTube. Tiene muchos seguidores. Antes incluso de conocer YouTube, yo era un gran boxeador. Y cuando juntamos su mundo con el mío esto se convertirá en una locura”.

“Me alegro de que tenga confianza. Me alegro de que crea en sí mismo. La última vez que revisé, los 50 peleadores que enfrenté, todos dijeron lo mismo. Dijeron que me ganarían y nadie pudo”.

“Nunca me preocupo por la altura o el tamaño, todo se trata de las habilidades. Eso es una cosa sobre Floyd Mayweather, tengo habilidades suficientes para derrotar a quien sea”.

Por lo que respecta a Paul advirtió: “Creo que tengo que noquearlo. Yo no elegí el boxeo, el boxeo me eligió a mí. Me desafiaron a boxear y respondí a ese desafío. Me enamoré perfectamente del deporte. A decir verdad, el boxeo es perfecto para mí”.

“Voy a pelear con todo mi corazón. Eso es lo hermoso de este deporte. En casi cualquier otro negocio, la experiencia va a triunfar sobre todo lo demás. Pero esto es una pelea y cualquier cosa puede pasar “.