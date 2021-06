Me siento como un maldito fracaso: Kim Kardashian tras su separación de Kanye West 

Kim Kardashian manifestó por primera vez su sentir tras su separación y el proceso de divorcio con Kanye West.

A través de su reality show, Keeping Up with the Kardashian, la empresaria estadounidense abordó el tema de su matrimonio junto a sus hermanas.

“Me siento como un maldito fracaso. Sí, me siento como una maldita fracasada”, dijo durante dicho programa, en el cual asegura Khloé Kardashian, la socialité había luchado por su relación en privado.

También, Kim habló sobre cómo le ha afectado no haber aprobado un examen de la carrera de derecho, pues sus intenciones siguen siendo ayudar a las personas vulnerables en prisión.

“Soy una fracasada. No aprobar te desmoraliza, te dan ganas de irte”, dijo.