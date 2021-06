Vickie Guerrero anuncia la llegada de Andrade 'El Ídolo' a All Elite Wrestling

Presentado por Vickie Guerrero como “El ídolo”, el originario de Gómez Palacio, Durango, aseguró que se convertirá en el nuevo rostro de los latinos para AEW.

Esta es la primera ocasión donde La Sombra (conocido así en el CMLL), se sube a un ring tras su salida del pasado mes de marzo de la WWE, y será el próximo mes de julio cuando haga su regreso a México, enfrentando a Kenny Omega por el megacampeonato de la Triple AAA, así como también se enfrentará al “El Patrón” Alberto del Río en Texas.

Así fue la aparición de Andrade en AEW.

.@AndradeElIdolo is All Elite. Hear What He Had to Say! | AEW Friday Night #AEWDynamite 06/04/21 https://t.co/chlfvFYNy3 via @YouTube pic.twitter.com/bhOqDJ9Tzh