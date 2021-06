El talento lagunero de nueva cuenta sobresalió en el programa Siglo en Vivo: Un enlace con la ciudadanía.

Este viernes, en el noticiero que conduce César "Flippy" Nevarez, se presentaron los artistas laguneros Cristina García, Neto Soto y Danlos D; así como el actor de 'stunt' (Especialista en escenas de riesgo), Emilio Galván a quien el presentador llamó, "El Tom Cruise lagunero".

Tras dar algunas noticias de la localidad, César dio la bienvenida a Cristina, Neto y Danlos D. Interpretaron en vivo el tema Ilumina, que busca ser un himno de esperanza y unión sobre todo en estos tiempos tan complicados debido a la pandemia de COVID-19.

Los chicos comentaron que cada uno tiene sus proyectos personales, sin embargo, se unieron para grabar dicha melodía.

Soto y Danlos D comentaron que ambos compusieron la rola y le hicieron sus respectivos arreglos. Tiempo después buscaron a Cristina y Daoner (Quien no pudo asistir al programa) para grabarla.

"Es una canción que tiene un mensaje de esperanza y de unión entre las personas", dijo Danlos D.

Cristina informó que los cuatro colaboraron para "darle vida" a Ilumina, pero no tienen planes de hacer algo más juntos. Soto externó que cuenta con un proyecto musical urbano con el que espera trascender; García es coach vocal y alista un trabajo vocal que en breve dará a conocer, mientras que Danlos D hace rap, jazz y funk.

Tras charlar de sus planes, "Flippy" invitó a Emilio Galván quien ha destacado en los últimos años como actor y "stunt" (Especialista en escenas de riesgo).

Galván, quien ha destacado en producciones como El señor de los cielos, Nada personal o Club de cuervos, comentó que estudió la carrera de Administración, sin embargo, la actuación y en especial las escenas de riesgo le llamaron la atención, volviendo lo citado en un estilo de vida para él.

"También me preparé para actor. Tomé muchos talleres de casting, de voz, de teatro. Prefiero hacer escenas de riesgo, eso me apasiona. Los personajes que involucran mucha acción y riesgo son los que me fascinan", comentó y enseguida, el presentador lo bautizó como "El Tom Cruise lagunero", ya que el ex de Nicole Kidman acostumbra hacer él mismo gran parte de sus escenas de riego en cintas como las de Misión imposible.