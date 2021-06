Daniel 'Chato' Noriega habla de su carrera

Con sus cinco cinturones ganados a ley durante sus 18 años de carrera boxística, el ahora expúgil profesional Daniel "Chato" Noriega visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón.

Durante el espacio de meta a Fondo en Siglo en Vivo, el carismático boxeador ya retirado del profesionalismo, platicó anécdotas y situaciones que vivió a lo largo de casi dos décadas en el deporte de las narices chatas y orejas de coliflor.

"Estoy agradecido con mi gente 'hermoxa', porque en cada función que hicimos, la respuesta fue impresionante. En mi despedida, ni se diga lo que pasó" al mismo tiempo de recordar, que debido al aforo limitado debido a las restricciones, hubo gente que se quedó afuera del Auditorio Municipal de Torreón, en la función de su despedida.

De ese desafío, tuvo invitados especiales en ring side, ya que buscó que estuvieran presentes los boxeadores que integraron la papeleta en la fecha de su debut, aquél lejano 20 de noviembre del 2003.

"En esta última función, invité a Cristian Mijares, que luego fue campeón del mundo y el mejor lagunero junto a la "Rusita" Rivas que ha dado la Comarca". Confesó que el "Diamante" fue alguien que lo motivó en el boxeo, considerándolo como ícono y referente.

Y señaló "Todos estuvieron, como el 'Cloro' Padilla y el 'Macho' García. Con ellos integrábamos grandes carteleras en el Palenque Vicente Fernández de la Feria de Gómez. Mucha gente se quedaba afuera, además que iban celebridades como Pablo Montero, Isabel Madow, Jared Borgetti, entre otros".

Recordó que en su debut y las primeras peleas que sostuvo, él calentaba la lona para abrir las funciones. Tiempo después, él las encabezaba con llenos espectaculares.

"También le tengo un gran recuerdo a mi abuela, ella siempre estuvo al pendiente y cuando estaba a punto de disputar un campeonato, falleció. Fue muy duro, pero logré reponerme en lo anímico para poder conseguir el objetivo", mencionó.

ACCIÓN SOCIAL

Pero Noriega no solamente ha estado arriba del encordado, sino que desde hace 12 años realiza su tradicional "Chatotón", donde obtiene decenas y decenas de sonrisas entre los niños vulnerables de la región, a quienes les obsequia juguetes, pelotas, dulces y un poco de diversión.

"Después de colgar los guantes, lo que me queda es seguir con lo mismo, también seguir involucrado en las actividades deportivas, ser un promotor del voleibol, futbol, maratones de baile, sé que el deporte es una herramienta que ayudará a toda la gente en todos los aspectos y ámbitos" advirtió.

Daniel indicó también, que siempre fue positivo en el boxeo y por eso, siempre le fue bien: "mientras uno persigue su objetivo y meta, todo lo demás cae, por eso este deporte me ha dado muchas cosas".

También agradeció a la gran cantidad de patrocinadores que lo apoyaron y creyeron en su proyecto, en diferentes etapas que tuvo, incluyendo presentaciones en Estados Unidos y Japón.

"Yo estoy muy agradecido con el boxeo, no se consigueron varias cosas, pero se hizo lo que se tuvo que hacer, para mí es el mejor deporte que hay. El boxeo me dejó mucho y nada a deber, me dejó cosas que no esperaba, también salud muchas amistades" finalizó.