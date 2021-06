Algodoneros del Unión Laguna dejan escapar la ventaja

Imparable de Henry Urrutia en la entrada número 10 produjo la carrera con la que los Saraperos de Saltillo dejaron tendidos anoche a los Algodoneros del Unión Laguna, al vencerlos por pizarra de 4 carreras a 3 en el inicio de la serie que se disputa en el estadio Francisco I. Madero, de la capital coahuilense.

Buen duelo de picheo sostuvieron los abridores, el estadounidense James Russell por parte de los Algodoneros y el tapatío Raúl Zoé Carrillo por los locales, quienes colgaron argollas en la pizarra durante el primer tercio del encuentro. Carrillo experimentó problemas durante el segundo inning, cuando Michael Choice llegó hasta tercera base tras negociar pasaporte y aprovechar un imparable de Francisco Rivera hacia el jardín derecho, pero enseguida Ciro Norzagaray bateó una rola fuerte que fue trabajada por Josuán Hernández en el campo corto, autor de una excelente jugada defensiva al recostarse hacia la derecha para levantar la pelota, tiró hacia segunda y ahí forzaron a Rivera para el tercer out.

LUCE RUSSELL

Por su parte, el zurdo Russell, nativo de Cincinnati, recibió imparable apenas en su primer picheo del juego; el responsable fue Reinel Rosario, pero el abridor Guinda retiró el inning en cero con elevado al cuadro, obra de Juan Pérez y una rola de doble play por parte del "Manny" Rodríguez. Russell interpretó entonces una sinfonía de picheo, llegando a retirar a 11 bateadores consecutivos y con pocos lanzamientos, mostrando su gran calidad y reponiéndose a su anterior salida, la cual fue breve y con carreras a cuestas; el gran ritmo de los lanzadores se vio interrumpido cuando se abría el quinto inning y se produjo una falla en el alumbrado del estadio, pues se apagaron lámparas que iluminan la zona de home y debieron pasar 23 minutos para que se reanudara el encuentro.

TOMAN VENTAJA

Y la reanudación le cayó bien a los Guindas, ya que lograron tomar la ventaja en la pizarra, atacando al abridor nativo de Jalisco; con uno fuera, Francisco Rivera pegó imparable hacia el jardín central, enseguida se movió a segunda con una rola fuerte de Ciro que golpeó al lanzador y aunque pusieron fuera al bateador, dio oportunidad a Alejandro Flores de tomar turno al bat y responder de gran manera, depositó la pelota en el jardín central, donde Juan Pérez hizo un gran esfuerzo y se lanzó de cabeza, pero aunque le llegó a la bola, no logró capturarla, el batazo se convirtió en doblete y Rivera fácilmente llegó a home con la carrera "de la quiniela".

Volvieron a la carga los cañones Guindas durante el sexto episodio, cuando el joven relevista Luis Morales fue recibido con un impresionante cuadrangular de Nick Torres, de línea por todo el jardín derecho, su cuarto bambinazo de la temporada. Todavía, Isaías Tejeda se atrancó de pelota en un picheo, se le quedó en la esquina interior a Morales, para sacarla por todo el bosque izquierdo, donde el jardinero fue simplemente un espectador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

Russell siguió con su recital y colgó 7 argollas en la pizarra, llegó a retirar a 12 bateadores consecutivos y aunque en la quinta se le llenó la casa, salió ileso al obligar a Fernando Flores a elevar al derecho.

ADIÓS VENTAJA

Pero la debacle llegaría con el relevo Guinda. Maikel Cleto entró a lanzar la octava entrada y aunque dominó a su primer enemigo, otorgó bases por bolas consecutivas a Flores y a Rosario, por lo que el mánager Omar Malavé decidió retirarlo del juego y jaló por el relevo del zurdo Román Peña Zonta, a quien en la cuenta de 1 y 1 Juan Pérez le pegó potente batazo por el derecho; el tablazo se convirtió en triple y produjo par de carreras, pero todavía Pérez llegó de cabeza a la antesala y el tiro de Tejeda para Carlos Rivero fue malo, la pelota se le escapó y permitió a Pérez llegar hasta el pentágono, con lo que en cuestión de segundos se empató el score.

Con los relevistas cumpliendo su labor, el juego llegó hasta extra innings, donde durante la apertura de la décima el Unión Laguna colocó corredores en las esquinas con solamente un out, pero Alejandro Soto ponchó a Michael Choice con solamente tres lanzamientos para apagar el fuego. En el cierre, Alberto Leyva inició recibiendo un batazo de Cristian Zazueta que cayó detrás de la almohadilla de primera base, un "tornillo" que permitió al corredor llegar hasta segunda, y al no poder asir la pelota Torres, Zazueta no lo pensó y llegó hasta tercera. Leyva se creció y ponchó a Flores para el primer out, dominó con rola a Rosario para el segundo tercio y ahí fue relevado por Édgar Osuna.

El veterano le dio base por bolas a Pérez y caminó intencionalmente al "Manny" Rodríguez, decidiendo enfrentar a Urrutia, lo que "picó" en el orgullo al cubano, quien respondió con hit entre primera y segunda para que Zazueta anotara la carrera de la victoria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

DECISIÓN

Alejandro Soto fue el pitcher ganador con labor de una entrada en blanco, Alberto Leyva se llevó la derrota al sacar 2 tercios de entrada, pero un corredor que dejó de herencia anotó la carrera del triunfo local.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saraperos de Saltillo (@saraperosdesaltillo)

La serie continuará hoy con juego a las 18:00 horas; los abridores probables son Rafael Pineda (1 - 1; 1.38 ERA) por Unión Laguna y el dominicano Ranfi Casimiro (0 - 0; 7.94 ERA) por Saltillo.