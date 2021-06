Desinfectan casillas en Gómez Palacio y Lerdo

La Dirección de Salud Municipal de Gómez Palacio, atendiendo las solicitudes del Instituto Nacional Electoral (INE), llevará a cabo hoy sábado la sanitización de aquellos planteles escolares con mayor número de electores a fin de evitar contagios de COVID-19. Además, en aquellas escuelas que no cuentan con agua potable, se brindará apoyo con el llenado de sus tinacos previo a las elecciones del día de mañana.

Rosa Lilia López Moreno, titular de la dependencia, informó que desde el mes de febrero se han atendido solicitudes de apoyo por parte del INE, por ejemplo el deshierbe de los planteles, que debido a que se encuentran cerrados desde hace más de un año debido a la pandemia, no están en las mejores condiciones.

Además, debido también a que han sido vandalizadas, solicitaron ayuda para el llenado de sus tinacos y así contar con el abasto suficiente de agua.

Así mismo, según informó la funcionaria, se pidió apoyo con la sanitización de los planteles, trabajo que se llevará a cabo este sábado a partir de las 8 de la mañana.

La titular precisó que si bien son más de 400 las casillas que se instalarán en las escuelas, se dará prioridad a las que congregan al mayor número de electores. En total serán 20 los planteles escolares los que se sanitizarán este sábado.

"El INE nos dio un listado de aproximadamente 20 escuelas de mayor afluencia. El listado de casillas es muy numeroso, son más de 400 casillas; sin embargo, ellos consideran dónde pudiera haber más contagio, pues son las áreas de mayor afluencia y son las que nos dieron la ubicación", detalló.

También el Gobierno del estado de Durango solicitó la sanitización de casillas en oficinas de gobierno, las cuales serán solo tres y se ubican en la Casa de la Cultura, Centro Psicoterapia Familiar del DIF y una más en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en Gómez Palacio.

EN CIUDAD LERDO

Por otra parte, en el municipio de Lerdo, también iniciará hoy la desinfección de las 140 casillas que se instalarán para la jornada electoral de mañana domingo a fin de garantizar el derecho a la salud y para que los votantes acudan con seguridad a emitir su sufragio.

Así lo informó el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Lerdo, Diego Guillermo Ibarra Vázquez, quien comentó que aún está la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, de ahí que se implementan las medidas sanitarias desde los funcionarios de casilla y protocolos de sanidad para la seguridad de los que acudirán a votar.

Se contará con tapete sanitizante y gel antibacterial; incluso, se contará con cubrebocas para entregarlos a los electores que acudan y se les haya olvidado llevarlo.

"Es importante que todos los ciudadanos conozcan cómo es que vamos a votar en estas elecciones en el marco de una pandemia; es por ello que queremos dar un mensaje a la sociedad para que estén tranquilos y que se sientan seguros de acudir el domingo a las urnas a participar y emitir su sufragio", dijo.

Mencionó que se estarán implementando medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas, careta, gel antibacterial y se fomentará el respeto de la sana distancia al interior.

Agregó que habrá un período de desinfección para las 140 casillas que se instalarán en todo el municipio y se realizará esta sanitización, antes, durante y después de las votaciones para dar seguridad a los funcionarios, representantes de casilla y los electores.

También mencionó que todos los electores deben portar cubrebocas, de lo contrario, no podrán ingresar; no obstante, para evitar esta situación, la casilla se encuentra preparada para entregar el cubrebocas a quien no lo tenga y así pueda participar.

Aunque en las casillas se contará con bolígrafos, también las personas podrán llevar su propio bolígrafo para marcar la opción que deseen.

Se pide a los electores no llevar niños, aunque no se les prohíbe, pero sería preferible, pues es una recomendación para protegerlos, aunque si los llevan y no traen cubrebocas, también se les ofrecerá.