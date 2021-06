Destacan 'victoria parcial' en batalla legal contra Agua Saludable

Integrantes del Comité Regional por la Calidad y Cantidad del Agua en La Laguna celebraron la determinación legal de dejar sin efecto la suspensión que se había otorgado para frenar las obras del proyecto Agua Saludable para La Laguna, esto de parte de un recurso de amparo que había promovido la asociación "Prodefensa del Nazas A. C.".

Ayer viernes los representantes de dicho comité realizaron una rueda de prensa en la que destacaron la victoria parcial en la batalla legal que se ha emprendido en torno al proyecto de "Agua Saludable para La Laguna", en este caso a favor de que sigan las obras y que el líquido llegue a la ciudadanía de la región y desde las presas, esto de acuerdo al plan original del Gobierno Federal.

Se refirieron al recurso de amparo que interpuso la asociación "Prodefensa del Nazas", el cual buscaba suspender las obras del proyecto al argumentar un supuesto daño ambiental; no obstante, el comité acudió a un juzgado para reclamar el recurso alegando ser terceros afectados ante la eventual suspensión de las obras, lo que finalmente derivó que dicha suspensión quedara temporalmente sin efecto.

VER MÁS: Defienden Proyecto Agua Saludable para La Laguna

"Se dicen representar a todos los laguneros, una asociación, una persona moral que se define como 'Prodefensa del Nazas Asociación Civil'… Yo creo que se les niega además porque, como en el escrito que se está presentando y lo que estamos aduciendo es que no tienen personalidad jurídica para representar a todos los laguneros, obviamente que eso produce y como es de previo y especial pronunciamiento, la autoridad no tiene claro quién está promoviendo para la suspensión de las obras, en ese momento se les negó", afirmó el abogado del Comité Regional por la Calidad y Cantidad del Agua en La Laguna, José Cabrera.

El litigante señaló que la asociación civil puede solicitar en adelante un recurso de revisión de tal determinación, aunque tienen la confianza en que podrán mantener a raya la suspensión que solicitó el amparo en primer lugar, de forma que los trabajos de "Agua Saludable para La Laguna" se puedan seguir realizando en tiempo y forma.

También opinó al respecto el activista Juan Carlos Parga, quien integra el comité en defensa del proyecto, dijo que se trata de una lucha legal sin fines partidistas o políticos, además que el único objetivo es que la población de La Laguna pueda tener cuanto antes el agua potable que requieren en sus vidas.

"Somos totalmente apartidistas, no buscamos ningún beneficio político, pero es urgente que la gente de la Laguna pueda tener el agua que se merece, no podemos estar explotando los pozos más tiempo, con todos los contaminantes que ya se tienen a esas profundidades, hay municipios que ya no aguantan más… Por eso lo hacemos, queremos que esto siga adelante por el bien de toda la región", señaló Parga Torres.