Sergio 'Checo' Pérez está contento por liderar prácticas

"Estoy contento con la jornada y creo que hemos progresado de forma clara. Hicimos un muy buen análisis después de Mónaco y hoy noté que entiendo mejor el coche y la manera en la que lo tengo que pilotar", manifestó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara, cuarto hace dos domingos en Montecarlo; y que en esta pista urbana -de largas rectas y con zonas sinuosas y estrechas- logró 2 de los 10 podios que cuenta en la F1.

"Creo que ha sido el mejor viernes de la temporada para mí", comentó el bravo piloto tapatío, que marcó el cuarto tiempo en la primera sesión -en la que giró 17 veces- y la vuelta rápida del día en la segunda -en la que dio 22-, al cubrir, con neumático blando, los 6,003 metros de la pista de Bakú en un minuto, 42 segundos y 115 milésimas, .101 menos que su compañero holandés Max Verstappen, líder del Mundial.

"Ha sido el viernes más completo en términos de datos y en lo cómodo que me siento dentro del coche", apuntó el mexicano, que es quinto en el Mundial, con 44 puntos.

"Ojalá podamos sacar una vuelta limpia y buena en calificación mañana (hoy), que es lo que importa; pero aun tenemos importante trabajo por hacer esta noche para mejorar e intentar encontrar más tiempo de vuelta", comentó "Checo".

SE CANCELA SINGAPUR

La Fórmula Uno canceló ayer el Gran Premio de Singapur por segundo año consecutivo debido a la pandemia.

La carrera nocturna en circuito callejero en Singapur estaba programada para el 3 de octubre.

BREAKING: Race organisers have confirmed the Singapore Grand Prix will not take place in 2021#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OMzL8kVq4s