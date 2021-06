Continúa vacunación antiCOVIDa diocesanos y religiosos en Torreón

Alrededor de 100 diocesanos y religiosos que pertenecen a la Diócesis de Torreón ya recibieron por lo menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Quienes tienen más de 60 años de edad y otros más que se dedican a la docencia ya completaron su esquema de vacunación, mientras que las personas en el rango de edad de los 50 a 59 años están a la espera de recibir la segunda dosis de Pfizer/BioNTech, como es el caso del obispo de la ciudad, Luis Martín Barraza Beltrán.

Monseñor expresó que haber recibido la vacuna anti-COVID da una mayor tranquilidad. "Sigue uno con todas las medidas, con todas las precauciones, con todos los protocolos, pero ya un poquito más relajados, con más libertad de movimiento y para servir mejor".

Indicó que quedarían pendientes alrededor de 40 diocesanos y religiosos de participar en el Plan Nacional de Vacunación, esto porque pertenecen a otros grupos de edad. El obispo invitó a la población a que no dude en aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y les recordó que no hay algún argumento religioso que les impida la inoculación. "Que no haya argumentos supuestamente religiosos de que hay algo de inmoral, o hay algo de que vaya a ofender a Dios. Ofende más a Dios si no se aprovechan los recursos disponibles para cuidar la vida, la salud propia y la de los demás. Sería más lamentable que por un mal entendido, un capricho o hasta pereza, no se aproveche y después haya un evento lamentable, eso es mayor responsabilidad", comentó.

De igual manera, exhortó a la ciudadanía a atender las recomendaciones sanitarias, pues indicó que la cobertura nacional y estatal de vacunación contra el SARS-CoV-2 todavía no rebasa el 50 %, por lo que hay mucha gente expuesta a esta enfermedad.

Monseñor recordó que la edad no es el único condicionante para contraer un cuadro grave de COVID-19, sino que existen historias personales de salud asociadas a comorbilidades.

"Hay que seguir pensando en los demás porque están ahorita a la intemperie, están desprotegidos, hay que seguir con cuidado y atendido los protocolos de salud", recalcó.

Finalmente, recordó que la pandemia por el COVID-19 ha dejado un saldo de cinco sacerdotes que fallecieron tras infectarse del virus SARS-CoV-2. Cuatro de ellos murieron en el municipio de Torreón y uno más que se encontraba en la Arquidiócesis de Santa Fe, en Nuevo México.