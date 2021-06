Estudiantes de Coahuila exigen regreso 'seguro' a clases

Jóvenes integrantes de la “Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ‘Rafael Ramírez’” (FENERR) se manifestaron durante este viernes por la mañana en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), reclaman a las autoridades federales por la supuesta falta de atención en su demanda por un retorno a clases presenciales con todas las condiciones de seguridad sanitaria.

Señalaron los quejosos que el regreso a las aulas debe darse únicamente cuando se tenga una inmunidad de al menos el 70 por ciento de la población, dado que en escuelas localizadas en comunidades ejidales y de escasos recursos, supone un riesgo de rebrotes y de fallecimientos entre las familias de los alumnos y docentes.

Criticaron las acciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Federal, esto al señalar que no existe la coordinación necesaria para tomar las determinaciones correspondientes en cuanto al regreso presencial a las aulas, desde el nivel preescolar hasta el superior; citaron por ejemplo escuelas en las que no se tiene el suministro básico de agua potable para poder llevar a cabo los protocolos sanitarios contra el COVID-19, o bien, en aquellas en las que el número de alumnos no permiten diversos turnos para evitar aglomeraciones.

Advirtieron que seguirán las acciones de resistencia en el corto plazo, de forma que las autoridades puedan brindar respuestas concretas respecto a las medidas que se tomarán para tener un regreso “seguro” a las aulas de todos los niveles, tanto en el estado de Coahuila como en todo el país.