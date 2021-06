Alice Braga se une a Ben Affleck en Hypnotic de Robert Rodríguez

La actriz brasileña Alice Braga es el último fichaje del cineasta Robert Rodríguez para Hypnotic, un thriller que protagonizará Ben Affleck, informó este martes el portal Deadline.

Affleck dará vida a un detective que trata de desentrañar la misteriosa desaparición de su hija mientras intenta resolver al mismo tiempo una serie de golpes y crímenes muy sofisticados.

Rodríguez ha escrito el guion de Hypnotic junto a Max Borenstein, quien ha trabajado como guionista en cintas como Kong: Skull Island (2017) o Godzilla vs. Kong (2021).

Rodríguez, además de guionista y director, también será productor de este largometraje.

El cineasta hispano es uno de los autores más singulares de Hollywood, ya que en su filmografía es capaz de combinar festivales de sangre y violencia para adultos como Sin City (2005), From Dusk Till Dawn (1996) o Planet Terror (2007) con fantasías para los más pequeños como la saga Spy Kids o We Can Be Heroes (2020).

Por su parte, Affleck cuenta con dos Oscar en su vitrina: uno al mejor guion original por Good Will Hunting (1997), que compartió con Matt Damon; y otro a la mejor película por Argo (2012).

Está previsto que Hypnotic comience a rodarse en septiembre en Austin (EUA).

Antes de incorporarse a ese rodaje, Braga afronta este año el adiós de Queen of the South, serie en la que dio vida al emblemático personaje de Teresa Mendoza que creó el escritor español Arturo Pérez-Reverte.

Estrenada en abril, la quinta y última temporada de Queen of the South emitirá su último episodio el 9 de junio.

Las emociones intensas para Braga en 2021 no acabarán con la despedida de Queen of the South puesto que la actriz de películas como "Cidade de Deus" (2002) y "I Am Legend" (2007) presentará en agosto la nueva The Suicide Squad, del director James Gunn y en la que aparece junto a Margot Robbie, Idris Elba y John Cena.