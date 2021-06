Presentan primera vacuna antiCOVID vía nasal de CanSino

Según lo publicado por el medio, Yicai Global, CanSino Biologics realizó la presentación de esta aplicación basada en inhalación, la cual corresponde a una quinta parte de la dosis en contraste con lo que se necesita para una vacuna inyectable vía intramuscular.

Los también desarrolladores de este biológico, Instituto de Bioingeniería de la Academia de Ciencias Médicas Militares, no es necesario su congelamiento o refrigeración a temperaturas elevadas.

China’s First Inhaled #COVID19 Vaccine Is Applying for Emergency Use, Top Epidemiologist Says https://t.co/fEPih0Cnsi pic.twitter.com/ENXC5C2NM8