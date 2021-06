'Es un personaje al que yo quiero muchísimo', dice Paty Acevedo, voz en latino de Sailor Moon

Desde que "Sailor Moon" llegó a la televisión mexicana en la década de los 90, hasta la fecha, la actriz Patricia Acevedo ha prestado su voz para darle vida en español a la protagonista del anime.

"Es un personaje al que yo quiero muchisísimo, entonces para mí es maravilloso, a pesar de mi edad, seguir interpretando un personaje tan icónico, de verdad la adoro", comparte la actriz de doblaje en entrevista.

"Yo me cuido mucho la garganta, de los cambios bruscos de temperatura y no tomo nada frío, en fin, de por sí mi voz tampoco es tan grave, entonces creo que los cuidados que he tenido con mi foniatra han ayudado y ahí estamos luchando porque aguante lo más que se pueda".

La también directora de doblaje resalta que se trata de un personaje femenino empoderado que a ella también la ha impulsado. Además, considera que el tema central del anime es el amor, la lucha, la entrega de todos los personajes y acabar siempre con el mal, tratando de que todos sean buenos, se amen y se respeten entre sí.

"Lo que yo me llevo de ser Sailor Moon es el hecho de justamente ser mujer, luchar por lo que quiero y obtenerlo, por supuesto, porque las mujeres podemos hacer lo que queramos, cuando queramos si nos lo proponemos", dice en entrevista.

La historia nacida del manga de Naoko Takeuchi (1991) y animada por primera vez por Toei Animatione en 1992, podría ser la contraparte de otros títulos clásicos que han alcanzado el reconocimiento mundial como los "Saint Seiya" ("Los caballeros del zodiaco") o "Dragon ball". En este caso, con un grupo principalmente de mujeres con la tarea de defender a sus seres queridos y al mundo que les rodea, representando cada una a la luna y a un planeta del sistema solar.

En el marco del estreno de "Pretty guardian Sailor Moon eternal: la película", que llegó a Latinoamérica el jueves a través de la plataforma Netflix, Acevedo invita al público a poner atención en toda la gama de cómo puede ser una mujer: desde la que sueña con ser profesionista como Ami Mizuno (Sailor Mercury), hasta la que espera casarse y tener una familia como Makoto Kino (Sailor Jupiter) o convertirse en una estrella pop, como Minako Aino (Sailor Venus).

"Por supuesto, hay de todo, todas son diferentes pero todas se aceptan como son, se quieren mucho y se unen y gracias al gran poder que tienen es que se logran muchas cosas lindas", explica Acevedo.

"Yo creo que esta historia es diferente a otras caricaturas porque en esta la base principal es el amor, no hay tanta lucha, tanta guerra, hay mucha unión, amor en las películas, eso lo caracteriza y diferencia de otras series japonesas", agrega.

Espacio para la diversidad

Además de las principales Sailor guardian (nombre con el que son conocidas), Moon, Mercury, Mars, Jupiter y Venus, las representantes de los planetas Neptuno, Urano y Plutón forman también un trío de mujeres que cría a su hija adoptiva, Hotaru (Sailor Saturn), abriendo el abanico y representando una familia diferente a lo que se acostumbra a ver en televisión.

De hecho, el personaje de Sailor Uranus (Haruka) es conocido por lucir como si fuera hombre cuando está en su vida cotidiana mientras que al convertirse en Sailor, se muestra como mujer.

"Yo creo que eso está muy bien porque la diversidad existe entonces, ¿por qué coartar el derecho de que en las series, novelas, en todo, se utilice? Es verdad y existe. ¿Por qué no? Claro que sí y está muy bien planteado además", considera Patricia.

"Ellas saben lo que son y también existe amor entre ellas y eso es padrísimo", enfatiza.

El filme está dividido en dos partes y mientras en Japón sí pudo llegar a salas de cine (con retraso por el COVID-19) en México será visto únicamente con la suscripción a Netflix.

El anime cumplió 25 años de su llegada a México a inicios de este año. Fue lanzada en México el 17 de febrero de 1996 por la señal de Azteca.