'Checo' Pérez y Red Bull dominan las dos sesiones de práctica en Azerbaiyán

Pérez estableció un tiempo de un minuto y 42,115 segundos en la segunda sesión para superar por .101 segundos a su compañero de escudería, Max Verstappen, quien a su vez fue el más veloz en la primera sesión de la jornada.

Mercedes sólo pudo rescatar el 11vo lugar con el campeón defensor Lewis Hamilton —más de un segundo debajo— y el 16to con Valtteri Bottas.

La velocidad de Red Bull podría sumarse a una disputa con Mercedes sobre lo que Hamilton ha llamado alerones traseros "plegables" en los autos del rival. Se cree que los alerones se flexionan hasta quedar planos en altas velocidades, lo que potencialmente reduce la resistencia e incrementa el ritmo en el largo tramo recto del circuito callejero de Bakú.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha anunciado nuevas pruebas para los alerones traseros, pero los resultados sólo entrarían en vigor para la próxima carrera, en Francia.

El viernes también fue un día triunfante para Ferrari, que fue la única escudería capaz de mantener el ritmo de Red Bull.

Carlos Sainz fue tercero, .128 segundos detrás de Pérez, y Charles Leclerc terminó en cuarto después de perder su alerón delantero en una maniobra fallida por la que fue a dar a una barrera de contención.

Ferrari mostró buen ritmo en otro circuito callejero en Mónaco cuando Leclerc se llevó la pole para luego no poder competir en la carrera misma por daños en el auto. No obstante, el propio Leclerc había vaticinado que el tramo recto en Azerbaiyán favorecería a Ferrari.

El tiempo en la pista para la segunda sesión fue limitado y fragmentado debido al incidente de Leclerc y la aparición de una bandera roja cuando Nicholas Latifi se vio obligado a detener su auto Williams por fallas del motor.

