Presentan a Ricardo 'Tuca' Ferretti con Bravos de Juárez

Ricardo Ferretti duró poco tiempo en el desempleo. Luego de cosechar éxitos por más de una década con Tigres, el brasileño fue presentado ayer como nuevo entrenador de los Bravos de Ciudad Juárez, para el torneo Apertura 2021.

El "Tuca" Ferretti alzó cinco títulos de la Liga MX en sus 11 años con Tigres, además de otros logros, pero una nueva dirigencia en el club de la ciudad de Monterrey decidió no renovarle un acuerdo que expiró al finalizar el torneo Clausura.

Ferretti siguió asistiendo a trabajar al estadio Universitario hasta la semana pasada, a pesar de que Tigres ya había presentado a Miguel Herrera como su reemplazo. Ya no tendrá que hacerlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FC Juárez (@fc_juarez)

Los Bravos, que tuvieron que pagar una multa de 50 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) por quedar entre los tres últimos puestos de la tabla de promedios, no dieron detalles económicos sobre la contratación del brasileño.

"Soy de pocas palabras, lo que me gusta es trabajar, trabajar y trabajar. Naturalmente podría decirles muchas cosas, pero lo que realmente pretendo es cumplir cabalmente el proyecto", dijo Ferretti. "El proyecto me da mucha confianza, me da ilusión de venir. Pudiera tomar dos o tres días sabáticos, porque llevo trabajando 55 años sin parar y no creo tener la capacidad de pasarme más que tres días sabáticos".

Luego de una carrera como jugador que se prolongó por 23 años, Ferretti comenzó su carrera como entrenador en 1991 con Pumas y después ha dirigido a Chivas, Tigres, Morelia y ahora Juárez.

"Vengo con mucho cariño e ilusión, y pretendo, a través del trabajo, honestidad, lograr estos resultados, esta esperanza que depositan en mi persona para que pueda conducir a este equipo hasta donde todos pretendemos", dijo Ferretti.

A diferencia de Tigres, que tenía una de las nóminas más altas del país, Ferretti se encuentra ahora en un equipo que tuvo la 13ra entre 18 equipos de la máxima categoría.