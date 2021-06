Cancelan los juegos de los Algodoneros del Unión Laguna

El clima lluvioso que prevaleció ayer en la ciudad de Aguascalientes, obligó a que se cancelara la doble cartelera que estaba pactada entre los Algodoneros del Unión Laguna y los locales Rieleros, en el estadio Alberto Romo Chávez.

LLOVIÓ TODA LA NOCHE

Luego de que el pasado miércoles se dejó sentir una fuerte lluvia en la capital hidrocálida y se obligó a suspender el segundo juego de la serie para pactar una doble cartelera a celebrarse ayer, la precipitación pluvial no se detuvo durante toda la noche y parte de la mañana, por lo que el campo de juego quedó en condiciones deplorables, siendo imposible el jugar beisbol en esa superficie. Sumando el hecho de que el pronóstico del tiempo indicaba altas probabilidades de lluvia durante la tarde, las directivas de ambos equipos, en comunión con la Liga Mexicana de Beisbol, determinaron la cancelación de los juegos, que ya no se podrán recuperar más adelante, pues estos equipos no volverán a chocar en Aguascalientes, aunque sí jugarán una serie en Torreón, del 2 al 4 de julio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

De esta manera, los juegos 11 y 12 de la temporada han quedado cancelados para Algodoneros y Rieleros, quienes se estancaron en récords de 6 ganados y 4 perdidos, así como 4 victorias y 6 derrotas, respectivamente. Los Guindas se mantienen invictos jugando como visitantes, con 4 juegos disputados, obteniendo 4 victorias, marca que buscarán prolongar esta noche en Saltillo, a donde el equipo viajó ayer mismo por la tarde, una vez que se dio a conocer la cancelación de la doble cartelera.

ANTE SARAPEROS

Los Algodoneros del Unión Laguna visitarán esta noche a los Saraperos de Saltillo en el estadio Francisco I. Madero, de la capital del estado de Coahuila, donde la voz del "Playball" se cantará a las 19:30 horas. Saraperos llegan al juego de hoy, luego de disputar serie en Guadalajara ante los Mariachis, por lo que paradójicamente, Algodoneros tendrá más tiempo de descanso en la ciudad del club local. El zurdo James Russell se mantiene como el abridor probable para el Unión Laguna en el juego de esta noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

Horarios de juegos

El "Clásico Coahuilense" entre Unión Laguna y Saltillo iniciará hoy.

El juego de este viernes será a las 19:30 horas.

Para mañana, iniciará a las 18:00 horas.

Finalizará la serie el domingo con juego a las 17:00 horas.