Se incrementa robo a comercios locales en Durango

El aumento en la movilidad que se empezó a registrar en la ciudad de Durango, con el cambio al verde en el semáforo epidemiológico no trajo más ventas al pequeño comercio local, pero sí una mayor cantidad de robos.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Martha Elba Valdez Pérez, informó que conforme va creciendo la afluencia de personas con el relajamiento de las medidas sanitarias, se registran también más robo hormiga.

Esto pese a que se incrementaron las medidas de seguridad en los locales, por ejemplo con la adquisición de cámaras, pero "ellos siempre pareciera que nos llevan un paso adelante", lamentó.

En términos cuantitativos, el robo hormiga alcanza los dos dígitos. "Representan un 10 por ciento, en realidad pareciera que es poco pero nos afecta bastante", enfatizó la entrevistada.

Expuso que se llevan todo artículo que ellos puedan revender o adquirir de forma fácil y rápida, principalmente: ropa, zapatos, accesorios para celular, "cosas que ellos puedan vender más adelante, hasta incluso artículos de limpieza que no debería de ser pero se da todo eso", indicó.

Dijo que para los comerciantes es difícil detectar el robo hormiga y más aún detener a los responsables. "Si se llega a detener es a una persona cuando mucho cuando serían 10 más, así que una no es nada". Ante ello, ya tampoco presentan denuncias ya que se considera que no sirve de mucho.

POCAS VENTAS

Aunque ha habido algunos picos de incremento, en general las ventas continúan bajas entre los pequeños comerciantes.

Su representante explicó que en lo que va del año las ventas han mejorado pero solamente en fechas específicas, no ha sido un aumento consistente. "No podríamos generalizar que ha sido un gran incremento porque no se ha dado, ha sido muy, muy lento", mencionó.

De ahí que se tiene la esperanza de que con el regreso a las aulas de los alumnos de educación pública, se pueda reactivar la economía, aunque no considerablemente.

"Muchos estamos con una venta como de un 20 por ciento pero estamos esperando que esto crezca para ahora el inicio de clases presenciales, que aumente hasta a un 30 por ciento", concluyó.

Pérdidas

Contrastes:

*Con el semáforo en verde, se incrementó la movilidad en el primer cuadro de Durango.

*La Canacope reporta pérdidas por robos.

* El 10 % pierden los comerciantes por el robo hormiga en sus locales.

*El 20 % subieron las ventas en los últimos días, lo que no es considerable.