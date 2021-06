Suben muestras de ADN por desaparecidos en San Pedro

Este jueves se realizó la toma de muestras genéticas a familias de desaparecidos, en municipio de San Pedro, ya que debido a que originalmente se tenía registradas pocas personas, pero se "corrió" la voz y la cifra de familias interesadas en hacer el procedimiento, aumentó considerablemente.

De las 9:00 a las 16:00 horas de este jueves, el personal del Centro Regional de Identificación Humana llevó a cabo dicho procedimiento, en el Centro Comunitario; La Trinidad, de la colonia San Isidro.

María de la Luz López, representante del colectivo Voz que Clama Justicia, manifestó que, debido a que solamente tres familias se acercaron inicialmente, se tenía proyectado trasladarlos hacia la ciudad de Torreón a fin de que se les tomaran las muestras genéticas, que posteriormente se se integrará a la base de datos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, pero conforme se fueron enterando que se ampliaría dicho procedimiento a las personas de San Pedro , la cifra aumentó por lo que decidieron que el personal especializado, en estudios de genética, se trasladara a ese municipio.

Específicó que incluso esperan que el número de pruebas sea mayor a la de otros municipios de la región Lagunera, ya que dijo, las familias están totalmente abandonadas, incluso la mayoría no han presentado denuncias ante la Fiscalía del Estado, pese a que sus familiares están desaparecidas desde 2010, pus tienen temor o hacerlo, además que no cuentan con orientación, por lo que en adelante se les dará el acompañamiento y lo más probable es que se nombre un representante del colectivo Voz que Clama Justicia para que en adelante se puedan tener el enlace con las autoridades y organizaciones con las que ese tipo de agrupaciones han estado trabajando durante todos estos años para encontrar a sus desaparecidos.

María de la Luz López, destacó que dichas pruebas están realizando se inició a raíz de que se empezó con la exhumación de cadáveres en los panteones municipales, ya que dijo es de suma importancia contar con una base de datos de la información genética para "cruzarla" con los restos que se vayan encontrando a fin de lograr la identificación.

"La idea era llevar las y tres familias que se acercaron con nosotros para que se les hicieran las pruebas en Torreón, pero la semana pasada tuvimos una reunión y llegaron más familia, porque se fueron avisando entre ellos y nos dimos cuenta de que la situación ( de los desaparecidos) está muy difícil, por que ellas comentaron que tenían desaparecido a un vecino y el vecino a otro vecino y me impactó y la marque a la licenciada Yezca Garza que es la directora del Centro de Identificación Humana y le digo que tenemos un problema muy grande acá en San Pedro, porque yo venía con pocas familias y se decidió que se trasladara el personal para acá para tomar las muestras".

Recalcó que incluso ni en Torreón se tuvo la respuesta de las familias sampetrinas, quienes además les externaron que en ese municipio no estaban organizados para las búsquedas y que estaban totalmente desorientados, además de que había temor de presentar sus denuncias ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas, por lo que reiteró se organizará un grupo.

"Hay familias que tienen desde el 2010, 2011 con su desaparecido y no hay ninguna denuncia y se les dijo que aunque no tengan la denuncia podían participar en la toma de muestras, porque puede ayudar muchísimo para poder identificar os cuerpos que se han estado exhumando en los panteones o de los restos que hemos encontrado en las búsquedas porque si no de nada servirá que los encontremos".

Finalmente la representante del colectivo que Clama Justicia no descartó que se lleve a cabo otra jornada de toma de muestras genéticas, ya que seguramente más familias se seguirán acercando.