Conoce los 'sneakers' favoritos de la realeza británica

Son tiempos de vestirnos en forma relajada, sin embargo, esto no quiere decir que tengamos que hacerlo con mal gusto. Los sneakers se han convertido en un básico del guardarropa de todas las mujeres, desde las de personalidades más pulidas, elegantes y profesionales, hasta las más sencillas en su forma de vestir.

Gracias a esto, hoy tenemos una amplísima gama de dónde escoger, desde los de alta tecnología, pensados para un deporte o una disciplina de fitness en específico, hasta los más fashion, creados para usarse desde con leggings y jeans hasta con un vestido veraniego o un traje pantalón. No falta quien, en la fiebre máxima de la tendencia, los ha combinado con un vestido de noche o de cocktail.

Los royals de hoy en día han dejado de ser tan formales como sus ancestros. Muchos han emulado el ejemplo de la actitud light que Lady Diana trajo a la realeza, pues era frecuente ver a la princesa usando jeans, flats, y sí, hasta pants y tenis.

Es a partir de entonces, en los años 80 y 90, que los miembros de la realeza, sobre todo europea y del Reino Unido, se visten en forma más relajada cuando el evento así lo sugiere, aunque no faltan algunos de sus miembros, como el príncipe Carlos de Inglaterra, que prácticamente nunca abandonan la formalidad.

Y si te estás preguntando cuáles son los tenis favoritos de las royals, no solamente te lo vamos a decir, sino te daremos la excelente noticia de que, aunque no todos son de precios súper accesibles, la mayoría no te mandarán a la bancarrota y, lo mejor de todo, ¡podrás encontrarlos en México o en línea!

Kate Middleton prefiere Superga

Esta firma italiana de sneakers se distingue por hacer calzado más de moda que realmente deportivo. Cuando Kate se baja de sus pumps para algún evento que requiera de actividad física -lo cual no es poco común, pues ha demostrado ser bastante activa en este sentido-, muchas veces se ha inclinado por el modelo Cotu Classic de Superga, en color blanco.

Se trata de unos tenis sencillos, pero bonitos que combinan desde con jeans hasta con vestidos y faldas midi y que Kate usa probablemente como un silencioso homenaje a Diana, quien los tenía en varios colores.

Cuando la ocasión requiere algo más deportivo y menos fashion, ella suele inclinarse por la marca New Balance.

Meghan Markle y sus Reebok

Quizá también haciendo honor a quien habría de ser su suegra, la princesa Diana de Gales, Meghan -aunque no suele usar tenis con frecuencia y prefiere los flats- se inclina por los Reebok Classic, modelo que también era de los favoritos de Di, también en blanco.

Por otra parte, haciendo un guiño a su posición a favor del medio ambiente, en su tour real por Australia, lució unos Veja, firma eco consciente, blancos con la V en negro, que fueron rápidamente imitados por las fashionistas alrededor del mundo.

Letizia es fiel a Hugo

Como sabemos, si algo tiene la reina Letizia de España es que es muy fiel a las marcas que le gustan, y si no, que se lo pregunten a Felipe Varela, diseñador de muchos de sus looks más memorables.

Sin embargo, para ocasiones más informales, la reina es una gran fan de Hugo Boss, cuyas prendas utiliza con frecuencia. Y parece ser que su gusto por la firma se extiende hasta sus sneakers, pues hace unos días fueron dadas a conocer imágenes de la reina en el primer día de clases de la princesa Leonor y la infanta Sofía, sin gota de maquillaje y con tenis -otra vez- blancos, de la firma alemana.

A Victoria le gusta Stan

Sí, el modelo que se puso súper de moda, los clásicos Stan Smith blancos con talón de distinto color, al parecer son los favoritos de la princesa heredera al trono de Suecia, Victoria.

En 2018 hizo un reto de 25 caminatas y en una de ellas visitó un lugar llamado Skane, ahí lució sus Stans, con una blusita de tira bordada blanca y jeans.

El año pasado volvió a llevarlos para recorrer las ruinas en Atenas; sin embargo, estas no han sido las únicas ocasiones en las que los ha usado, se la ha visto con ellos muchas veces anteriormente.

Carlota Casiraghi y los Vans

Toda la familia Casiraghi, los cuatro hijos de la princesa Carolina de Mónaco y sus respectivas parejas, exceptuando quizá a Beatrice Borromeo, la muy chic esposa de Pierre, son conocidos por su estilo desenfadado. Tatiana Santo Domingo, la esposa de Andrea, incluso tiene una marca de moda, Muzungu Sisters, especializada en prendas de tendencia étnica y artesanal.

Carlota es otra fan del estilo despreocupado de sus hermanos y por eso es que los tenis de su preferencia son, nada más y nada menos, los que prácticamente todo el mundo tiene en el clóset: los Vans Old Skool, en su versión negro con blanco. Carlota los usa tanto para sus looks de calle como para algún evento, fiel a su estilo shabby chic.