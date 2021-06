Alessandra y Eugenio Derbez no van a durar, ya no se soportan: Martha Figueroa

Hace unas semanas se estrenó la nueva temporada de 'De viaje con los Derbez' en Amazon Prime y la familia ha generado algunas críticas entre seguidores y periodistas de espectáculos.

Una de ellas es Martha Figueroa, quien fue de las primeras que aseguró que Aslin Derbez y Mauricio Ockman se divorciarían tras la primera temporada, y ahora, asegura que Alessandra Rosaldo y Eugenio no durarían más.

"Hoy se los digo, se van a divorciar, No sé si hoy, en un año, en seis meses o en dos años; Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan, perdón que se los diga... Me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya", dijo a Pepillo Origel en su programa Con Permiso de Unicable.

La conductora juzgó la manera en la que Alessandra se refiere a Eugenio, asegurando que es mal padre, mal esposo y un 'inútil'.

"Se la pasa todo el día como desacreditándolo... Como haciéndolo menos... ¿Cómo vas a ningunear a Eugenio Derbez? Él es el que ha hecho el emporio Derbez porque ella no se apellida Derbez y todos comen de Eugenio Derbez", declaró.

"Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, delcaró Alessandra durante entrevista con De Primera Mano.