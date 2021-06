Paramount Pictures revela primer tráiler de Paw Patrol: La película

“¡Ningún cachorro es tan pequeño para esta gran aventura!”, es con la frase que Paramount anunció el avance de la cinta.

Se trata de una aventura donde los cachorros favoritos de los niños se ponen en marcha para enfrentar el desafío que implica la llegada de “Humdinger” a la alcaldía de Adventure City.

“Liberty”, un inteligente perro salchicha, se une al equipo de cachorros y juntos, con nuevas armas y artefactos modernos, lucharán para salvar a los ciudadanos.

Paw Patrol: La película, que tendrá un estreno simultáneo en cines y a través de la plataforma de Paramount+ el 20 de agosto, es la primera producción en la pantalla grande de la franquicia y reúne al elenco original.

Al reparto también se sumó la celebridad de reality, Kim Kardashian, para prestar su voz al personaje de "Delores", una perrita de raza Poodle.

"¡Estoy muy emocionada de que me escuchen interpretar a "Delores" en Paw Patrol: La Película! Miren el tráiler ahora y no se pierdan #PawPatrolLa Película en cines y a través de la plataforma de Paramount Plus el 20 de agosto", escribió a través de Twitter.

