Confirman noviazgo Melanie González de Survivor y Doris del Moral de Exatlón

Melanie González, finalista de la primera temporada de Survivor México y Doris del Moral Rosique, también finalista pero de Exatlón México, confirmaron que mantienen una relación romántica.

Luego de que el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas publicara la noticia, las antiguas participantes de los reality shows lejos de negarlo, lo aceptaron abiertamente, además de que habrían expresado al comunicador que se encuentran muy enamoradas.

“Pues sí, me confirmó Melanie que están enamoradas, tienen una relación”, aseguró el conductor en una reciente emisión de Fórmula Espectacular.

Sin embargo, desde antes se sabía que ambas eran muy cercanas, pues en abril, Melanie compartió una publicación en Instagram en la que expresaba admiración y cariño por su actual pareja.

“Nunca me cansaré de recordarle lo mucho que la admiro, lo feliz que me hizo compartir estos días con ella para confirmar el ser tan bonito que es”, escribió hace más de dos meses González en su perfil.

Doris del Moral confirmó también su relación en la misma red social con una serie de fotografías en donde se les ve de forma cariñosa.

“La vida tiene destinada cosas grandes para cada uno de nosotros, sin importar dónde estés ni con quien siempre te pondrá a las personas correctas en los momentos adecuados y la vida esta vez me premió a mi, por conocer tal cual eres, siendo feliz y disfrutando de la vida como si cada día fuera el último, te quiero tal y cual eres y no te cambiaría ni un granito de nada, gracias por hacer desde el primer día que te conocí que mi sonrisa no se apagara”, escribió Moral.

¿Cómo se conocieron Melanie González y Doris del Moral?

De acuerdo con Cuevas, la pareja se conoció a través de los también participantes de Exatlón, Casandra Ascencio y Christian Anguiano, también conocido como “Yomi”. Sin embargo, indicó que desconoce cuándo iniciaron su romance.