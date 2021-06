Martino le deja la puerta abierta a Rogelio Funes Mori en la selección

Aunque Gerardo Martino se niegue a hablar del tema de Rogelio Funes Mori, ahora dejó muy abierta la puerta de la Selección Mexicana al delantero del Monterrey.

Nacido en Mendoza, Argentina, hace 30 años. el atacante vuelve a ser el centro de conversación en el Tricolor y, en cuanto termine con su papeleo y el trámite para consolidar su naturalización, el mismo Tata se juntará con los líderes del combinado para discutir la posibilidad de llamarlo en un futuro cercano.

"En este caso, no puedo hablar de jugadores que no están legalmente en condiciones de formar parte de la Selección Mexicana, pero si existiera esa posibilidad, me uniría con los más grandes del plantel para hablarlo", dijo "El Tata", previo al encuentro ante Costa Rica en el Final Four.

Al Tricolor le hace falta un "matón", un hombre de área que también pueda jugar fuera de ella y generar futbol en el ataque, lo que Raúl Jiménez le presenta a Martino; sin embargo, el "9" del Wolverhampton no jugará hasta la próxima temporada y sus relevos naturales, como Henry Martín y Alan Pulido –convocados para la agenda de este fin de semana– no han dado el ancho bajo la mirada del timonel.

Durante la conferencia de prensa, a Martino se le recordó los casos de Gabriel Caballero y Guillermo Franco, los últimos jugadores nacidos en Argentina y que disputaron una Copa del Mundo con la camiseta verde, pero Tata –con su basta experiencia en declarar ante micrófonos– dijo no conocer a fondo este par de situaciones del pasado.

"Hay que ver si la controversia en ese entonces era dentro del plantel o en el entorno, es decir, ustedes [los medios de comunicación]. Probablemente, eran ustedes los que no estaban conformes y el interior del plantel sí lo aceptó sin problema".

Por lo pronto, Funes Mori continúa sus procesos para concluir su naturalización y ser contemplado por Martino en un futuro cercano, ya que el otro delantero que está a disposición, Javier "Chicharito" Hernández, no ha estado considerado en los últimos planes del seleccionador nacional.