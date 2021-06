Karim Benzema falla penal en su regreso

- La reaparición internacional de Karim Benzema, que regresó a la selección de Francia tras una ausencia de cinco años y medio, no resultó como estaba prevista, erró un penal y estrelló un disparo en un poste durante el encuentro que su conjunto ganó 3-0 a Gales, como parte de su preparación para la Eurocopa de naciones.

El seleccionador francés Didier Deschamps puso fin a su larga disputa con Benzema a raíz de un escándalo relacionado con una grabación de contenido sexual. El atacante del Real Madrid fue convocado a la selección por primera vez desde octubre de 2015 y formó parte de la delantera de inicio junto con Kylian Mbappé.

Antoine Griezmann jugó detrás de los dos, en una formación de diamante 4-4-2.

Mbappé y Griezmann anotaron en el primer tiempo por los monarcas mundiales, después de que Gales quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Neco Williams, debido a una mano que evitó un gol y que derivó en el penalti malogrado por Benzema a los 27 minutos.

Ousmane Dembélé añadió un tercer tanto a los 79 minutos, luego que Benzema remeció un poste con un disparo.

GANA INGLATERRA

Los jugadores ingleses y austríacos pusieron una rodilla en tierra antes de su partido amistoso, y ello provocó una mezcla de abucheos y aplausos.

Fue la primera vez que la selección inglesa realizó este gesto contra el racismo antes de un partido en casa y con público.

"Sí escuché", dijo Southgate sobre las muestras de rechazo. "No es algo que yo quisiera oír, en nombre de nuestros jugadores negros, porque parece que los estuvieran criticando a ellos. Creo que tenemos una situación en que algunos piensan que ésta es una manifestación política, algo con lo que no coinciden. No es por esa razón que lo hacemos. Nos estamos apoyando entre nosotros".

Bukayo Saka anotó su primer tanto en partidos internacionales para dar el triunfo al equipo inglés.

IGUALA ALEMANIA

El seleccionador alemán Joachim Löw sintió que el regreso de los experimentados Müller y Hummels, quienes disputaron el partido completo ante los daneses, mejoró la comunicación en el equipo.

"Desde luego, quizás un partido o dos harán falta para mejorar un poco la conexión", manifestó el estratega.

Florian Neuhaus abrió el marcador a los 48 minutos por Alemania, pero Dinamarca igualó a los 71 por medio de Yussuf Poulsen, quien milita con el Leipzig en la Bundesliga.