Canadá y México buscan evitar disputas

Para evitar llegar a paneles de controversia y atender las inquietudes, dudas y problemas en materia de inversiones, los Gobiernos de México y Canadá establecerán una mesa de trabajo o mecanismos de diálogo.

El embajador de México en Canadá, José Gómez Camacho, explicó que se conformarán con los cancilleres y secretarios de comercio de cada país.

"Está por establecerse un mecanismos o una especie de mesa de trabajo ideada por el canciller mexicano donde periódicamente se van a sentar a la mesa el canciller y la Secretaría de Economía de México y el canciller y el Ministerio de Comercio de Canadá, los cuatro. "Para conversar asuntos concretos, no es sobre cosas muy abstractas de política general, sino sobre retos específicos de inversión que requieran ser atendidos", expuso.

Durante el "Tercer Foro Laboral" organizado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), el diplomático comentó que es mejor tener un diálogo bien pensado sobre la relación comercial entre las partes, porque ello da más oportunidades de tener inversiones y comercio.

Afirmó que las inquietudes, dudas y problemas entre inversionistas pueden producir alguna disputa comercial en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Esto en mi opinión, no tengo duda de que va a funcionar muy bien, y no tengo duda de que se va a convertir en un muelle o mecanismo previo que va a evitar problemas que, de otro modo, pueden ser bien resueltos, y que terminen innecesariamente en procedimientos de solución de controversias", afirmó.

El embajador de México en Canadá añadió que hay que desmitificar el tema de los paneles de controversia o conflictos comerciales que puedan surgir entre los tres socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No me inquieta, lo veo como producto natural, en una relación creciente, no me inquieta, claro que al principio hay naturalmente riesgos, hay posibilidad de que se mal utilicen estos mecanismos y también puede haber agendas proteccionistas sin ninguna duda", expuso.