Reactiva ISSSTE procedimientos quirúrgicos

Como parte de la desreconversión hospitalaria, la clínica del ISSSTE "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón reactivó los procedimientos quirúrgicos que se habían suspendido a raíz de la pandemia por el COVID-19 y que en su momento no representaban un riesgo para la vida de los pacientes por lo que podían ser aplazados.

La directora de la clínica, Margarita Martínez Moreno, indicó que la atención al rezago de cirugías comenzó desde el pasado mes de abril y agregó que en la actualidad se están realizando 12 cirugías programadas por día, de lunes a viernes. Los procedimientos quirúrgicos son de especialidades como Urología, Traumatología y Neurología además de Cirugía Plástica (operación del túnel carpiano).

"No había programación de cirugías porque nuestra prioridad era el COVID. ¿Qué es lo que se hacía?, solamente se estaban pasando cirugías de urgencia, no se suspendieron cesáreas, todo lo de urgencias se estaba pasando, igual prótesis, como son servicios subrogados, esas no se suspendían", señaló.

Mencionó que antes de abril, el rezago era de alrededor de 160 cirugías y que hasta la fecha se reporta un 30% de la productividad.

"Una de las cuestiones era el desabasto también nacional, por la misma pandemia, hubo mucho desabasto de guante, de material desechable porque era todo lo que se estaba usando para el área de COVID, entonces esa fue una limitante para nosotros no poder estar metiendo más cirugías. La idea es sacar la productividad pero no agotar tampoco el material, la idea es dar la verdadera prioridad de urgencia y lo que amerita a corto plazo poderlo programar", explicó.

Martínez Moreno dijo que tienen dos meses con menos del 5% de ocupación en el área COVID que ya fue concentrada en el área de Urgencias mientras que se liberó el primer piso para reactivar otros servicios de salud en beneficio de los más de 10 mil derechohabientes que se atienden en el ISSSTE.