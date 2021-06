Completan vacunación antiCOVIDa trabajadores de salud en La Laguna de Durango

La totalidad del personal de salud en La Laguna de Durango ya cuenta con sus dos dosis de la vacuna antiCOVID, luego de que se gestionara una jornada especial para los que quedaron pendientes, por lo que acudieron hasta el municipio de Cuencamé para ser atendidos.

Rafaela Zapata, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, informó que todo el personal ya cuenta con las dos dosis de la vacuna Pfizer que se requieren para lograr la inmunidad deseada contra el SARS-CoV-2, tras atenderse un grupo de trabajadores que se mantenía pendiente por diversas circunstancias.

Dijo que incluso fueron atendidos aquellos trabajadores pendientes de instituciones privadas. De la sección 188, un grupo de 25 personas recibieron su segunda aplicación. "De los privados también se mandó una relación para que se atendiera a los compañeros para su segunda dosis", comentó la líder sindical.

El 22 y 23 de mayo se desarrolló la jornada de vacunación anti-COVID-19 dirigida especialmente para que la aplicación de segundas dosis para el personal de salud, tanto de instituciones públicas como privadas. El proceso se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

En aquella ocasión se aplicaron cerca de 2,800 dosis de la farmacéutica Pfizer. Se trataba del personal que no había sido atendido al no pertenecer a la primera línea de batalla contra el COVID-19. "Se convocó a todos los que fueron vacunados con su primera dosis, pero los compañeros que estuvieron pendientes no acudieron a ese llamado y se buscó una oportunidad para que no se quedaran sin recibir su segunda dosis", comentó la secretaria general.

Ante tal situación, el personal pendiente de segunda dosis fue enviado al municipio de Cuencamé, donde actualmente se atienden a adultos de 40 hasta los 59 años de edad, así como embarazadas y adultos mayores de 60 años rezagados con el biológico Pfizer, que fue el que recibieron en su primera dosis.

Zapata comentó que solo dos personas decidieron no vacunarse contra el COVID-19.