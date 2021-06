Moby presenta nueva versión de rola

Moby surgió por primera vez como pionero de la música electrónica en los años 90.

Desde entonces, no solo ha puesto su sello único en la cultura de los clubes y el EDM, sino que también ha compuesto canciones ricas en matices emocionales.

La triste Why Does My Heart Feel So Bad?, una canción sobre la melancolía que todos sienten a veces sin una razón obvia, se convirtió en una canción que definió nuestra carrera.

Ahora Moby ha creado una nueva versión orquestal, con voces de Apollo Jane y Deitrick Haddon.

El nuevo sencillo va acompañado de un video musical que se centra en temas que han estado cerca del corazón del artista durante mucho tiempo: los derechos de los animales, la protección del medio ambiente y el cambio climático.

Moby ha vuelto a unir fuerzas con el ilustrador y animador británico Steve Cutts, creador de los vídeos de Are You Lost in the World Like Me (2016) e In This Cold Place (2017).

El video animado completamente dibujado a mano de Cutts para Why Does My Heart Feel So Bad? presenta a la estrella del video original de 1999 (dir. Susi Wilkinson, Hotessa Laurence, Filipe Alçada), el alter ego de Moby, Little Idiot, con sus grandes ojos expresivos.

Él y su perro se embarcan en otro viaje a la Tierra desde la Luna, encontrando un mundo problemático lleno de gente enojada que lucha por nada.

A bordo de su fiel carretilla, la pareja vuela alrededor del planeta, presenciando selvas tropicales en llamas, enormes cardúmenes de peces y otras especies marinas capturadas, animales de granja apiñados en un matadero.

Un truco de la imaginación artística ofrece soluciones a estas crisis: Little Idiot lanza un vaso de agua de la mesa de dibujo para apagar el fuego y una goma de borrar parece hacer un agujero en las redes de pesca.

El video destaca las opiniones de Moby sobre el daño que se está haciendo a la Tierra en la actualidad, ilustra la compleja interacción de diferentes problemas ambientales y anima a la gente a sentir una mayor empatía con los animales y el mundo natural. Muestra que se puede salvar el planeta, si los seres humanos están preparados para luchar por él.