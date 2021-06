¿Qué distanció a Jenni Rivera de su hija Chiquis?

Un supuesto triángulo amoroso fue lo que hizo que Chiquis Rivera quedara fuera del testamento de su madre Jenni, quien falleció sin poder hacer las paces con su hija y darle oportunidad de arreglar sus malentendidos.

De acuerdo a Janney Marín, nombre real de la sobrina de Lupillo Rivera, en su libro "Perdón" su madre murió pensando que mantuvo un romance con el que era su esposo, Esteban Loaiza, lo cual ha desmentido en distintas ocasiones, ya que según dice que sólo fueron chismes.

Todo inicio cuando en 2008, "La Diva de la banda" conoció a quien sería su tercer esposo, el exlanzador de Grandes Ligas, con quien contrajo matrimonio en el 2010 ante 800 invitados.

"La Gran Señora" no reparó en mostrar el amor y afecto que tenía por su esposo, se les veía juntos todo el tiempo e incluso la acompañaba a sus presentaciones, simplemente vivían una historia de amor de ensueño.

Tras dos años de casados, Jenni sorprendió a sus seguidores al presentar una demanda de divorcio, en ese entonces la cantante comentó a el programa de televisión "El gordo y la flaca" que no fue lo que esperaba.

"Me di cuenta de algunas cosas que por lo menos esta mujer que está sentada frente a ti no tolera, no tolero ese tipo de cosas, de acciones, y no necesito estar casada con alguien por el qué dirán y no me dio miedo tomar este paso. Las cosas que se hicieron en mi contra fueron tan graves que yo no las puedo aceptar", aseguró.

Tras las declaraciones de la cantante, empezaron a surgir rumores sobre la infidelidad de Loaiza con su hija, especialmente cuando Jenni se dio cuenta que se habían borrado seis semanas de la cinta de grabación de las cámaras de seguridad de su habitación.

Dudas, rumores, supuestos videos, dimes y diretes entre los miembros de la familia, hicieron que se sembrara la duda en la también llamada "Mariposa del barrio", hasta que tuvo una pelea muy fuerte con su hija el 2 de octubre de 2012, dos meses antes de su muerte.

La Chiquis Rivera señaló a los medios de comunicación que todo era falso y que los rumores fueron creados por personas que les querían hacer daño a ella y a su madre. Sin embargo, fue tanta la desconfianza que la cantante de "Querida socia" e "Inolvidable" le cambió los códigos de acceso a su casa y puso una orden de restricción para que su primogénita no se le acercara.

El pleito estaba es su punto crítico, cuando el 9 de diciembre del mismo año, la cantante falleció tras caer el avión en el que viajaba a su regreso a la Ciudad de México, después de presentarse en la Arena Monterrey.

Sin tener la oportunidad de que madre e hija buscaran una reconciliación, la cantante murió pensando en que su hija la traicionó, lo cual hizo que quedara fuera de su testamento.

Hasta la fecha nadie ha visto el documento en donde la Chiquis Rivera esta desheredada, su tío Juan Rivera comentó a una televisora que hasta donde sabía había quedado fuera.

Por su lado la Chiquis ha abierto su corazón en distintas ocasiones y ha expresado su sentir acerca de su madre, mostrando su arrepentimiento sobre cómo sucedieron las cosas y mandando mensaje sobre lo importante que es apreciar y agradecer a las mamás antes de que sea demasiado tarde.

"Yo creo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y no quiero que ustedes jamás se sientan así… no es por hacerme víctima, no es para que ustedes se sientan mal por mí, ni nada de eso, nomás estaba pensando que la verdad es una gran bendición tener a nuestras madres y las lecciones, los consejos, los abrazos y los besos que nos han dado y hago lo posible de enfocarme en eso", dijo en un video que subió a sus redes.