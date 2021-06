¿En qué consistían los retiros del gurú Ricardo Ponce?

"Valiente" es la denominación con la que Ricardo Ponce y su equipo se refieren a sus clientes, quienes acuden a él en busca de guía para la autosanación. En sus redes sociales se define precisamente como "creador de la autosanación" y más de dos millones de personas lo siguen, sin embargo hace unos días la youtuber Marie Wink lo denunció por estar al frente de una secta sexual.

En su página oficial ofrece distintos cursos que prometen ayudar a las personas a sentirse emocional y físicamente mejor. Entre los servicios que ofrece están la autocomprensión, conocer cómo trabaja la mente y descubrir la divinidad propia.

Algunos participantes han grabado sus testimonios favorables que son compartidos en la cuenta de Instagram de Ponce, donde se escuchan afirmaciones como: "Lo que se vive ahí es mágico, no es brujeria, no es algo que te vayan diciendo, es tu vida" y "El webinar estuvo espectacular, empecé con un dolor de cabeza intenso y después del proceso de sanar empezó un dolor en la mano que después se me pasó a la otra mano, luego al pecho y después de que me deje sentir este dolor se desvaneció".

Sin embargo, Marie Wink aseguró que en su experiencia fue víctima de una manipulación por parte de Ponce, quien sostuvo relaciones sexuales con ella; además lo señaló por estafar a sus clientes con grandes cantidades de dinero a cambio de las sesiones espirituales que imparte en países como Colombia, México y Estados Unidos.

Hace tres días, en su red social de la camarita, Ponce se pronunció tras la denuncia de la youtuber y aseguró que todo lo comunicará a su debido tiempo, ya que lo hará con hechos. También agradeció el apoyo que le han mostrado sus "Valientes".

Las líneas telefónicas donde atiende a los interesados en su proyecto siguen brindando información sobre retiros programados próximamente. Estas son algunos de los eventos más caros que actualmente se ofrecen en la página oficial de Ricardo Ponce:

"Retiro de sexualidad en Bacalar"

El costo de este evento en uno de los lugares más hermosos de Quintana Roo y de México es de 65 mil pesos Promete sanar enfermedades en órganos sexuales, sentimiento de abuso e infertilidad y ansiedad.

El mismo costo se considera para otras sesiones como el retiro de relaciones, para sanar por ejemplo el abandono de padre o madre. Este evento programado para el 30 de julio ya está agotado al igual que el próximo retiro de chakras, del 4 al 6 de junio, con el mismo costo.

"Retiro de liberación"

Su costo es de 19 mil 907 pesos, se trata de un retiro de un solo día que se llevará a cabo en Bogotá, Colombia e incluye dinámicas grupales y tapete de yoga.

"Retiro de autosanación de sexualidad en Miami"

Cuesta 8 mil 954 pesos y promete ayudar a sanar todas las relaciones personales.

Algunos otros mini retiros oscilan entre los 4 mil y 5 mil pesos. Además vía telefónica también ofrecen autosanación en línea.