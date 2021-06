Sergio Mayer exhibe 'acoso sexual' por parte de su esposa

Este miércoles en el último día de campañas electorales a nivel nacional, el candidato Sergio Mayer tomó sus redes sociales para compartir el cómico momento que vivió junto a su esposa, Issabela Camil.

"Recibí acoso en mi contra de parte de @issabelacamil durante mi recorrido en #magdalenacontreras Me encantó", escribió en el post donde aparece junto a ella.

En la fotografía aparece él abrazando por los hombros a la actriz y ella tomando su glúteo con la mano izquierda mientras voltea a la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Mayer Bretón (@sergiomayerb)

Aunque su intención fue bromear con sus seguidores, Sergio recibió algunos comentarios de crítica por referirse al acoso sexual de esa manera.

"Sergio me caes muy bien pero no debes de jugar con eso! La violencia no es para nada gustable y divertida, tu si debes de cuidar mucho lo que dices y escribes", escribieron.

"Pésimo mensaje escribir en la misma frase "violencia sexual" y "me encantó" pero bueno qué se puede esperar de alguien que no creo que lea mucho sobre el tema. Tienes una gran responsabilidad al tener ese cargo...¨", agregaron.