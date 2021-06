La herencia más grande que me dejó mi mamá fue mis hermanos: Chiquis Rivera

Luego de que Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, confirmara en el programa Ventaneando que la 'Gran Señora' sacó a su hija Chiquis de su testamento antes de morir, la joven se pronunció al respecto.

Pocos minutos después de que la entrevista se hiciera pública, Chiquis Rivera declaró en Twitter que la herencia más grande que su mamá le dejó fue sus hermanos.

"La herencia más grande e importante que me dejó mi madre: el trabajar por mis propias cosas sin chingarme a nadie!", escribió.

La herencia más grande y importante que me dejó mi madre: el trabajar por mis propias cosas sin chingarme a nadie! — CHIQUIS (@Chiquis626) June 2, 2021

"Mi hermanita Rosie y yo en el 2013, para nosotros el temor más grande es el día que no se escuche el nombre de Jenni Rivera, es cuando realmente se muere un artista. Entonces empezamos a trabajar todas las empresas, regalías, productos, algunos que dejó Jenni por hacer y otros que no. De la misma manera ese dinero entra como un embudo y que sigue yendo al mismo lugar, que es el fondo que dejó Jenni. Ese fondo se reparte entre los cuatro hijos, porque Chiquis no fue dejada ahí", fue lo que dijo Juan al programa.

Juan Rivera cree que su hermana falleció equivocada sobre "Chiquis" Rivera, pues no está incluida en el testamento de Jenni. #Ventaneando Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/WPBU7GPgQy — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 2, 2021

Durante todo el día de hoy, Chiquis ha compartido mensajes en la misma red a manera de indirecta sobre toda la información que se ha publicado sobre su situación con su mamá y las razones por las que habría quedado fuera del testamento.

Cuando Dios conoce tu corazón y tus intenciones, no tienes que preocuparte por NADA. Con el tiempo todo se va viendo y aclarando. Solito. — CHIQUIS (@Chiquis626) June 2, 2021