¿Cómo crear tu propia cava de vinos en casa?

Cuando se es amante de los vinos, normalmente se tienen guardados algunos de estos, pero siempre es importante contar con las condiciones adecuadas para evitar provocarles algún daño por un mal cuidado.

Lo más recomendable por Concha y Toro es saber qué vinos son los que se pueden almacenar por periodos de tiempo y cuáles no, una vez que logres identificarlos deberás realizar tu cava con dos grupos, por ejemplo cuando un vino es de gama alta o se destaca por el año de cosecha y se bebe en fechas importantes y los que son más cotidianos para beber cualquier día de la semana o en alguna reunión familiar.

Por nada del mundo almacenes tus vinos en la cocina, ya que el calor podría descomponerlos o alterar su formulación química, por lo que su sabor no sería el mismo.

Deberás localizar la parte de tu casa que cuente con un mejor ambiente fresco, o bien si no lo tienes tendrás que adecuarlo. Las escaleras, un closet, una chimenea que ya no sea usada, una recamara desocupada o una alacena serán perfectas, siempre y cuando no les llegue la luz solar o sea muy caliente.

Lo más recomendable es mantener la temperatura entre 7 y 18°C para que no se acelere ni demore el envejecimiento del vino.

Aunque si deseas invertir un poco más, existen cavas de vino climatizadas donde puedes guardar hasta 300 botellas.

Necesitarás una humedad entre el 60% y el 70% para que el corcho de la botella no se seque y no se llene de hongo, la botella deberá ir inclinada para que el vino toque al corcho y no se seque.

Cuando sea el momento de destapar tu botella lo mejor es dejarla parada durante al menos 24 horas antes de beberla, para que todos sus sedimentos vayan al fondo.

Para saber un poco más acerca de la calidad de vida de un vino y todas sus características lo mejor es acercarte con profesionales en el tema como algún sommelier o una empresa especializada en estos, incluso en los recorridos a los viñedos pueden aclarar todas tus dudas.

Tener una cava en casa te ayudará a conservar tus vinos por tiempos de reposo necesarios para poder disfrutar de un rico sabor.