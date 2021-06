Eric García vuelve al Barcelona tras pasar por Manchester City

El contrato de cinco años de García, de 20 años, comenzará el 1 de julio, una vez termine el que tiene con City, agregó el equipo. La cláusula de rescisión con Barsa ascenderá a 400 millones de euros (490 millones de dólares).

García, como el delantero argentino Sergio Agüero, abandonó las filas del subcampeón de la Liga de Campeones para unirse a un Barcelona con problemas financieros como agentes libres.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R