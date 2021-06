Claudia Martín borra fotos de Andrés Tovar tras ¿infidelidad con Maite Perroni?

Luego de las recientes especulaciones que acusan a Maite Perroni de ser la tercera en discordia en el matrimonio del productor Andrés Tovar y la actriz Claudia Martín, aseguran que la pareja se distanció después de dos años de casados.

Fue a través del programa Sale el sol, del cual Tovar es productor, que las conductoras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro confirmaron que su jefe y Martín están separados, pero aseguraron que Perroni no fue la causante.

“Llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie. No hay una tercera en discordia como se está comentando”, señaló Alvarado.

Y es que hace unos días Maite confirmó que terminó su relación con Koko Stambuk desde hace seis meses, por lo que ella ha estado soltera todo este tiempo, lo que acrecentó los rumores sobre su romance con Tovar.

Los señalamientos contra la exRBD surgieron luego de que una revista de circulación nacional revelara la supuesta infidelidad de Tovar con la intérprete de Ser o parecer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés Tovar (@atovarp)

Sin embargo, el propio Andrés Tovar negó haberle sido infiel a Martín tras asegurar que su separación se dio en los mejores términos.

No obstante, las alertas se encendieron tras la última publicación de la actriz en Twitter.

“La intuición no se equivoca”, escribió Claudia.

Asimismo eliminó todas las publicaciones en las que aparecía con él en las redes sociales y dejó de seguirlo, como reveló el comunicador Joel O' farril en su emisión de Fórmula Espectacular.

Tovar, de 39 años, y Martín, de 31, llevaban casados desde 2019.